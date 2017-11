Zátěžovými testy prošly poprvé všechny velké britské banky

Všechny největší britské banky prošly zátěžovými testy, které provádí britská centrální banka. Je to vůbec poprvé od roku 2014, kdy se tyto testy začaly uskutečňovat a kdy žádná z bank nepotřebuje posílit svůj kapitál, aby odolala případným krizím. Uvedla to dnes britská centrální banka Bank of England.



Podle výsledků testů jsou největší banky v zemi odolné vůči řadě nepříznivých scénářů, včetně současných hlubokých recesí doma i v zahraničí a výraznému poklesu cen aktiv. Nejhorší scénář počítal s poklesem cen domů o 33 procent, růstem úrokových sazeb ve dvou letech z 0,5 procenta na čtyři procenta a mírou nezaměstnanosti 9,5 procenta. Testy mají zjistit, zda banky budou schopné i při obtížné situaci půjčovat peníze, a podpořit tak britskou ekonomiku.



Zátěžové testy se od globální finanční krize staly důležitým politickým nástrojem centrální banky. V Británii musela být v době krize zachráněna z peněz daňových poplatníků řada bank, protože nebyly dostatečně silné, aby se vyrovnaly se šokem. Byla mezi nimi i Royal Bank of Scotland (RBS), napsala agentura AP.





Loni své finance musely posílit banky Barclays a RBS.Centrální banka také podrobněji zkoumala dopad brexitu , tedy odchodu Británie z Evropské unie . Dospěla k závěru, že i chaotický brexit nebude horší, než ekonomické problémy, na které byly banky testovány a prošly jimi, uvedla BBC.

