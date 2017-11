Rozbřesk: Inflaci tlačí vzhůru stále více bydlení

Česká inflace kulminuje, nicméně na cílovou dvouprocentní hodnotu se zatím vracet nijak rychle nemusí. V říjnu se meziroční inflace sledovaná centrální bankou dostala na 2,9 %, což byla mimochodem její nejvyšší hodnota za posledních pět let. Vysoko zamířily i další inflační indexy, ať už měnově-politická inflace (3,0 %) nebo statistickým úřadem sledovaná inflace bez regulovaných cen a změn daní (3,3 %). Pouze tzv. korigovaná inflace bez pohonných hmot se usadila jednu desetinu procentního bodu pod zářijovým maximem.



Nakonec se stačí podívat na podrobnou strukturu spotřebitelského kaše a hned je jasné, že až na několik výjimek, kam tradičně patří mobilní telefony a elektronika, se ceny zboží a služeb už jen zvyšují. Bez jakéhokoliv překvapení hrají prim potraviny, nicméně do popředí se nám v pomyslném žebříčku stále více tlačí bydlení. A to se nejspíše také stane tím, kdo bude „určovat“ směr inflace v roce 2018. Nepůjde přitom tolik ani o dražší energie, ale především o nájemné a dopad zvyšujících se cen nemovitostí, které jsou již v indexu skryty pod tajemným označením hypotetické nájemné. Nakonec už letos se ceny nemovitostí docela úspěšně tlačí na přední místa mezi inflačními faktory. Zatímco za celý loňský rok se zvýšilo toto „nájemné“ o 1,2 %, na podzim se jeho tempo dostalo přes hranici pěti procent.



Skutečné nájemné z bytů zatím vedle toho letos v rámci inflace příliš vidět není, protože roste ani ne polovičním tempem. Ve srovnání s nabídkami realitních kanceláří se to může zdát docela málo, nicméně na začátku nového roku lze očekávat cenový skok i v tomto případě. Zvlášť když poptávka po bytech zůstává vysoká, zatímco nabídka v důsledku administrativních bariér reaguje jen s velkým zpožděním a v případě nových bytů zaostává cca 25 % pod úrovní let 2008-9. Výsledkem je pak už jen třináctiprocentní nárůst cen nemovitostí v letošním roce, který se až s odstupem projevuje i v cenách nájemního bydlení. A to ponecháváme stranou vliv expandujících a současně lukrativních krátkodobých pronájmů.



A na závěr něco optimistického. I když inflace právě kulminuje, spotřebitelé se jí – alespoň podle průzkumů – obávají stále méně… tedy v průměru. Navzdory právě skončené máslové horečce i rekordním cenám nemovitostí.



Česká koruna a dluhopisy

Koruna se prozatím usadila pod hranicí 25,50 EUR/CZK a vyčkává na další růst úrokových sazeb ČNB. Na základě sazeb FRA se ovšem zdá, že trh si vzal za své slova guvernéra o tom, že oba nadcházející termíny jsou z pohledu pravděpodobnosti rovnocenné. ČNB sice pospíchat nemusí, ale opomíjet příležitost asi také ne. Takže nadále platí, že „spolu-rozhodnout“ mohou mzdy za třetí kvartál, které budou zveřejněny už příští pondělí, a samozřejmě koruna. Jak se její kurz líbí ČNB, respektive jak moc je v souladu s prognózou, zůstává ovšem až do února tajné. Věříme však, že odvahu k dalšímu kroku centrální banka najde nejspíše už na prosincovém zasedání.





Zahraniční forex

Americký dolar se během pondělí dostával na hlavních párech pod tlak, ale odpoledne se mu začalo dařit. Své ztráty smazal, nebo aspoň korigoval.



Dnes trh zaměří svoji pozornost k americkému Kongresu, kde si jde do senátu pro potvrzení své nominace budoucí šéf americké centrální banky J. Powell. Ten sice není akademickým ekonomem jako jeho dva předchůdci, nicméně i tak bude schválení jeho nominace výrazem kontinuity vedení Fedu. Od Powella lze očekávat, že ve svém vystoupení zdůrazní nezávislost Fedu v otázkách měnové politiky, což by mohla být pro dolar nepatrně povzbudivá zpráva. Z pohledu dalších kroků nečekejme významné signály, snad s výjimkou toho, že prosincové zvýšení sazeb Fedu bude opět verbálně potvrzeno.





Ropa

Cena ropy Brent se nadále obchoduje bezpečně nad hranicí 63 USD/barel, zatímco severoamerická WTI usiluje o pokoření 58 USD/barel. Ropné býky nepotěšila včerejší zpráva o postupném obnovení dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Keystone (ode dneška, zatím však nespecifikované množství). To znamená jednak uvolnění napětí přímo v Cushingu (tj. nárůst negativního spreadu mezi hodnotami futures kontraktů na dva nejbližší měsíce) a jednak opětovného rozevírání spreadu mezi cenou ropy WTI a Brent.



Dnešek by měl být, vyjma zpráv ohledně blížícího se zasedání OPEC ve Vídni, ve znamení dat o zásobách ropy a ropných produktů od API, na která navážou na zítřejší oficiální data od EIA. Očekávání směřují k dalšímu poklesu zásob ropy, což by mělo dále podpořit probíhající rebalancování trhu.