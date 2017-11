Jak shortovat bitcoin? Možností je hned několik, jejich rizikovost je ale často enormní

Podrobnosti o vývoji ceny sledujte na http://www.kurzy.cz/bitcoin





Bitcoinové šílenství se blíží nezadržitelně hranici 10 000 USD . Tato úroveň bude s největší pravděpodobností výraznou technickou linií odporu. Mnozí spekulanti nyní hledají možnosti shortování (krátkého prodeje) mincí s cílem realizovat zisk. Možností pro tuto druhou klasickou investiční strategii je hned několik . Mnozí analytici však vzhledem k vývoji virtuální měny poukazují na enormní rizikovost prodejních spekulací. Oproti klasickým akciovým spekulacím by měli investoři také počítat s mnohem větší volatilitou generující další růst rizika. Náklady budou s velkou pravděpodobností také vyšší oproti klasickým akciovým případům.První a asi nejjednodušší a nejméně rizikovou bude cesta zapůjčení mincí, jejich prodeje a následného čekání na nižší cenu a zpětné dokoupení. Zapůjčení mincí nabízí většina bitcoinových brokerů či platforem.Tuto strategii lze "odbrzdit" přes marginovou páku, která znásobuje v určitém poměru celkový objem transakce. Spolu s pákou roste úměrně rizikovost, protože brokeři požadují adekvátní krytí. Například největší bitcoinová burza Bitfinex požaduje krytí ve výši 30% vytvořené pozice.Objem krátkých marginových pozic v rámci Btfinexu se pohybuje na úrovni 19 188 bitcoinů proti 23 931 minci v pozici dlouhé tedy nákupní.Další možností, jak spekulovat na pohyb bitcoinu jsou operace s CFD kontrakty nad ním vytvořeným. V tomto případě jde zjednodušeně o sázku s brokerem na pohyb podkladového aktiva, v tomto případě tedy bitcoinu . Při pohybu reálných cen se dorovnává čistě peněžně výsledek oproti uzavřené hodnotě kontraktu.V úvahu přicházejí také možnost obchodování klasických futures kontraktů, kdy investor kupuje právo na dodání podkladového aktva a konkrétní dopředu stanovenou hodnotu. Tato možnost zatm v případě bitcoinu není tak rozšířen jako výše uveden CFD obchodování. Aktuálně bitcoinové futures nabíz pouze burza LedgerX. Velkou změnou by měl být start bitcoinových futures od největší opční a termínové burzy CME očekávaný na polovinu letošního prosince. Právě oznámení pokrývání bitcoinu ze strany této burzy je nejčastěji miňováno jako jeden z hlavních důvodů růstové rallye v posledních několika týdnech. Pokuk k němu opravdu dojde, bude to velmi silný signál o "reálnosti" respektive "důvěryhodnosti" nejpopulárnější virtuální měny , který by navíc mohl otevřít prostor ve větší míře pro institucionální investory.

