Cena ropy Brent se nadále obchoduje nad hranicí 63 USD/barel

Cena ropy Brent se nadále obchoduje bezpečně nad hranicí 63 USD/barel, zatímco severoamerická WTI usiluje o pokoření 58 USD/barel. Ropné býky nepotěšila včerejší zpráva o postupném obnovení dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Keystone (ode dneška, zatím však nespecifikované množství). To znamená jednak uvolnění napětí přímo v Cushingu (tj. nárůst negativního spreadu mezi hodnotami futures kontraktů na dva nejbližší měsíce) a jednak opětovného rozevírání spreadu mezi cenou ropy WTI a Brent.



Dnešek by měl být, vyjma zpráv ohledně blížícího se zasedání OPEC ve Vídni, ve znamení dat o zásobách ropy a ropných produktů od API, na která navážou na zítřejší oficiální data od EIA. Očekávání směřují k dalšímu poklesu zásob ropy, což by mělo dále podpořit probíhající rebalancování trhu.