Ranní glosa: Inflaci (po)tlačí vzhůru stále více bydlení

Česká inflace kulminuje, nicméně na cílovou dvouprocentní hodnotu se zatím vracet nijak rychle nemusí. V říjnu se meziroční inflace sledovaná centrální bankou dostala na 2,9 %, což byla mimochodem její nejvyšší hodnota za posledních pět let. Vysoko zamířily i další inflační indexy, ať už měnově-politická inflace (3,0 %) nebo statistickým úřadem sledovaná inflace bez regulovaných cen a změn daní (3,3 %). Pouze tzv. korigovaná inflace bez pohonných hmot se usadila jednu desetinu procentního bodu pod zářijovým maximem.



Nakonec se stačí podívat na podrobnou strukturu spotřebitelského kaše a hned je jasné, že až na několik výjimek, kam tradičně patří mobilní telefony a elektronika, se ceny zboží a služeb už jen zvyšují. Bez jakéhokoliv překvapení hrají prim potraviny, nicméně do popředí se nám v pomyslném žebříčku stále více tlačí bydlení. A to se nejspíše také stane tím, kdo bude „určovat“ směr inflace v roce 2018. Nepůjde přitom tolik ani o dražší energie, ale především o nájemné a dopad zvyšujících se cen nemovitostí, které jsou již v indexu skryty pod tajemným označením hypotetické nájemné. Nakonec už letos se ceny nemovitostí docela úspěšně tlačí na přední místa mezi inflačními faktory. Zatímco za celý loňský rok se zvýšilo toto „nájemné“ o 1,2 %, na podzim se jeho tempo dostalo přes hranici pěti procent.





Skutečné nájemné z bytů zatím vedle toho letos v rámci inflace příliš vidět není, protože roste ani ne polovičním tempem. Ve srovnání s nabídkami realitních kanceláří se to může zdát docela málo, nicméně na začátku nového roku lze očekávat cenový skok i v tomto případě. Zvlášť když poptávka po bytech zůstává vysoká, zatímco nabídka v důsledku administrativních bariér reaguje jen s velkým zpožděním a v případě nových bytů zaostává cca 25 % pod úrovní let 2008-9. Výsledkem je pak už jen třináctiprocentní nárůst cen nemovitostí v letošním roce, který se až s odstupem projevuje i v cenách nájemního bydlení . A to ponecháváme stranou vliv expandujících a současně lukrativních krátkodobých pronájmů.A na závěr něco optimistického. I když inflace právě kulminuje, spotřebitelé se jí – alespoň podle průzkumů – obávají stále méně… tedy v průměru. Navzdory právě skončené máslové horečce i rekordním cenám nemovitostí