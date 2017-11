S jakými jmény členů vlády půjde dnes Babiš za Zemanem?

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes na Pražském hradě seznámí prezidenta Miloše Zemana se složením své chystané menšinové vlády. Babiš o víkendu na svém facebookovém profilu napsal, že ještě shání obsazení ministerstva školství, o zbývajících členech kabinetu už má jasno. V uplynulých dnech odmítal prozradit jména kandidátů na ministry, uvedl pouze, že by ve vládě měli pokračovat dosavadní ministři ANO, životního prostředí Richard Brabec, dopravy Dan Ťok, obrany Martin Stropnický, spravedlnosti Robert Pelikán a pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ne všichni ale podle něj zůstanou na stejném ministerstvu.

Zeman předsedu ANO po říjnových volbách pověřil jednáním o sestavení vlády. Babiš poté oznámil, že bude chtít vytvořit menšinový kabinet ANO doplněný o nestraníky. Zdůvodňuje to tím, že ostatní strany odmítají uzavřít s ANO vládní koalici. Některé ze sněmovních stran ale uvedly, že s nimi ANO o vzniku společné vlády vůbec nejednalo.

Současná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) ve středu podá demisi, poté bude možné formálně jmenovat kabinet nový. Prezident uvedl, že Babiše pravděpodobně jmenuje premiérem 6. prosince. Poté se chce sejít s jednotlivými kandidáty na ministry, vládu jako celek by mohl jmenovat 15. prosince. Tyto termíny ale dnes ještě pravděpodobně projedná s Babišem.



Kabinet má po jmenování 30 dnů, aby požádal Sněmovnu o důvěru. Pokud by Babiš tuto lhůtu využil celou, připadlo by hlasování na období kolem prvního kola prezidentských voleb.