Lídři zemí střední a východní Evropy se shodli na prohloubení další ekonomické spolupráce s Čínou

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 27. listopadu 2017 zúčastnil summitu ve formátu 16+1 v Budapešti. Cílem setkání 16 zemí střední a východní



Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 27. listopadu 2017 zúčastnil summitu ve formátu 16+1 v Budapešti. Cílem setkání 16 zemí střední a východní Evropy bylo prohloubení ekonomické spolupráce s Čínou a určení priorit pro nadcházející období.

„Dnešní setkání potvrdilo, že pro Českou republiku je platforma 16+1 vhodným doplňkem k dalšímu rozvoji dobře fungujícího strategického partnerství mezi EU a Čínou. Zároveň je užitečným nástrojem pro to, aby mohly nevelké země jako ČR dále posílit dvoustrannou spolupráci s Čínou a klást důraz na témata, která jsou pro ně důležitá. Naše intenzivní práce má konkrétní výsledky, export českého zboží do Číny se meziročně zvýšil o 29 %, v ČR fungují již čtyři přímá letecká spojení s Čínou a kontinuálně roste počet čínských turistů v ČR, letos by jich mělo být až půl milionu,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

V rámci formátu 16+1 připravuje Česká republika dvě konference, které v naší zemi proběhnou příští rok. Rozvoji spolupráce ve zdravotnictví, především v oblasti tradiční čínské medicíny i oblasti regulace léčiv, by se mělo věnovat Fórum 16+1 příští rok v květnu.

Dále se připravuje Fórum 16+1 zaměřené na problematiku civilního letectví, jež se bude v Praze konat příští rok v červnu. Jde o potvrzení, že spolupráce v oboru letectví je právě jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí společných aktivit ČR a Číny. Premiér Sobotka dnes na fóru rovněž potvrdil zájem České republiky v příštích letech hostit Summit předsedů vlád zemí 16+1 v České republice.

Na okraj setkání premiérů platformy 16+1 se premiér Sobotka v Budapešti setkal i se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem.

Hovořili spolu o obchodních vztazích obou zemí, mj. o růstu vývozu kvalitního českého zboží do Číny, který se meziročně zvýšil o 29 % na 23 miliard korun. Oba premiéři ocenili již čtyři fungující přímá letecká spojení mezi ČR a Čínou, která pomáhají hospodářské výměně i rozvoji turistického ruchu, a shodli se na jejich dalším navyšování. Už příští rok se plánuje otevření dalších dvou přímých leteckých spojení.

Premiér Sobotka dnes rovněž pozval čínského předsedu vlády Li Kche-čchianga na návštěvu ČR, a to v roce 2019, kdy uplyne 70 let od navázání česko-čínských diplomatických vztahů.