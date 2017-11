Čína slíbila 3 miliardy USD na investice ve střední a východní Evropě

Čína poskytne zemím střední a východní Evropy na rozvojové a investiční projekty více než tři miliardy USD. Investice má podpořit spolupráci Číny s regionem. Uvedl to dnes čínský premiér Li Kche-čchiang na zasedání zemí střední a východní Evropy a Číny v Budapešti.



Podle premiéra poskytne China Development Bank dvě miliardy eur pod záštitou Mezibankovní asociace mezi státy středovýchodní Evropy a Čínou, která dnes byla v Budapešti založena za účasti České exportní banky (ČEB). Další peníze mají země získat z fondu investiční spolupráce. Li oznámil, že Čína do fondu poskytne jednu miliardu dolarů. Velká část těchto peněz má směřovat do zemí střední a východní Evropy, napsala agentura Reuters.





Cílem Mezibankovní asociace mezi státy středovýchodní Evropy a Čínou je vytvořit efektivní mechanismus financování založený na tržních principech na bázi vzájemné důvěry mezi členskými bankami. Asociace chce poskytovat dlouhodobé a efektivní investice pro klíčové projekty, podporovat udržitelný rozvoj hospodářství a společnosti ve všech členských státech. Jako konkrétní oblasti spolupráce ustavující dokument označuje například sektory infrastruktury, energetiky, zemědělství, obchodu, financí, ochrany životního prostředí nebo malé a střední podniky."ČEB díky užší a pravidelné mezibankovní spolupráci získá další možnosti při financování vývozu českých firem. Našim exportérům navíc dohoda usnadní případný vstup do mezinárodních projektů členských zemí asociace, například v infrastruktuře," uvedl generální ředitel ČEB Karel Bureš.Členy asociace jsou primárně státem vlastněné banky či rozvojové instituce. Společně s Čínou tak mají v klubu své zástupce Litva, Lotyšsko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá hora a Makedonie.