OPEC + Rusko platí za úspěch regulace vysokou cenu

Ropný kartel OPEC spolu se svými hlavními spojenci (Rusko a spol.) budou ve čtvrtek rozhodovat o dalším osudu jejich společné tržní regulace. Podle mnoha komentářů k prodloužení dohody dojde, protože se ukázala jako funkční, ale někteří analytici upozorňují na problém se stále rostoucí produkcí USA a její vliv na celý proces. Analytici se ptají, zda OPEC a jeho spojenci neplatí za funkčnost svých limitů příliš vysokou cenu.Primární snahou regulací bylo snížení nadbytečné produkce a zásob na trhu a podpora cen ropy na trzích.V těchto ohledech regulace zafungovala. Světové zásoby v rozvinutých zemích se snížily v tomto roce o 183 miliónu barelů respektive plnou polovinu celkového přebytku. Ceny ropy se zvedly u Brentu od 45 k aktuálním 64 USD za barel.Na druhou stranu ale došlo k tomu, že dříve jeden z největších odběratelů ropy v podobě USA se díky opětovnému bouřlivému rozvoji břidlicové těžby dostal do pozici hlavního konkurenta se všemi negativními důsledky a dopady pro tradiční těžaře. Jinými slovy došlo k poklesu tržní pozice OPECu a dalších účastníků regulačních dohod. Jejich uvolněné místo na trhu zaplnili břidlicoví těžaři z USA.Paradoxem je také to, že čím blíže je trh stabilizované poloze a čím vyšší jsou ceny ropy , tím větší bude tlak ze strany alternativních těžařů, které bude takový vývoj tlačit k rostoucí produkci.Podle některých analytiků se OPEC se svými spojenci nastartováním regulačních dohod dostal do smyčky, ze které bude v budoucnu obtížné se bez následků vyvázat.