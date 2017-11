Politická krize v Německu nekončí, předčasné volby Merkelová odmítá

Německá kancléřka Angela Merklová je proti předčasným volbám. Stejně jako německý prezident zastává názor, že i po krachu koaličního vyjednávání mají strany dál hledat kompromisy.

Po neúspěšném jednání o vytvoření koalice konzervativní unie, liberálů a Zelených je na stole scénář, ve kterém by ve vládnutí pokračovala velká koalice křesťanské unie a sociálních demokratů.

K CDU Angely Merkelové by se vrátili socialisté Martina Schulze. Přitom pokračování partnerství šéf strany důrazně odmítl hned po volbách. Jenomže bezvýchodnost situace a naléhání kancléřky i prezidenta ho může přimět ke změně názoru.

"Od začátku bylo jasné, že bude těžké najít shodu se Zelenými a liberály. Zvlášť když už tři minuty po uzavření volebních místností SPD deklarovala, že vyjednávání o společné vládě nepřipadají v úvahu. Proto teď oceňuji, že prezident pozval lídra SPD k jednacímu stolu, aby se situace někam pohnula," reagovala Angela Merkelová.

Socialisté sice do této chvíle dávali od podobného návrhu ruce pryč, to už teď ale nejen široká veřejnost ale i ostatní politici vnímají jako laxsnost.

"Drazí přátelé, teď je důležité hlavně to, co je před námi a co od nás lidé očekávají. Lidé si zvolili, takže se stavím proti tomu, aby museli volit znovu, když z jejich volby nejsme schopní učinit závěry,"odmítá Merkelová.

Možnost předčasných voleb na nedělním jednání Křesťanskodemokratické unie označila za nesmysl. Ve hře ale zůstává ještě varianta menšinové vlády.