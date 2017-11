Rozbřesk: Začne trhy trápit výprodej čínských akcií?

Čínské trhy zatím jako by nikoho příliš nezajímaly. Minulý čtvrtek čínské akcie zaznamenaly nejprudší propad od června 2016 - o zhruba 3 % a do pondělí ztráty celkově vzrostly na zhruba 5 %. Americké akcie i ropa žijí ovšem zatím v jiném světě a soustředí se například na blížící se setkání OPECu nebo silná domácí čísla. Výprodeje čínských akcií jako by se jich ani netýkaly.

Přehlíží je možná i proto, že od začátku roku stále hlavní čínský index zůstává více než 20 % v plusu. Pokud by však čínské výprodeje měly pokračovat i v tomto týdnu, může být všechno jinak a z okrajového tématu se na trzích rázem stane ústřední. Tržním hráčům mohou začít v hlavě rezonovat vzpomínky na počátek roku 2016, kdy během pár měsíců čínské akcie ztratily skoro 40 %, stáhly s sebou dolů ropu i akcie a vedly k oddálení dalšího růstu sazeb v USA a k nafouknutí QE v eurozóně.



Podobně jako v roce 2016 je za dnešním čínským výprodejem strach z vyšších výnosů. Čínský desetiletý výnos se v uplynulém týdnu vyšplhal nad 4 %. To částečně odráží pomalu rostoucí americké výnosy, větší roli dnes ale hrají faktory domácí. Především snaha čínské centrální banky zabránit dalšímu nárůstu vnitřního zadlužení. Konkrétně zákaz poskytování půjček na nákup dluhopisů a další kroky proti “stínovému” bankovnímu sektoru vyhnaly výnosy vzhůru. Dražší a méně dostupné peníze mohou být pro přeinvestovanou a vnitřně předluženou ekonomiku velice nepříjemným problémem. Dál totiž jede vpřed především kvůli setrvačnému nárůstu dluhově financovaných investic…



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká měna se usadila po jestřábích komentářích z ČNB pod 25,50 EUR/CZK. V tomto týdnu pro ni bude zásadní sledovat revizi HDP a jeho detailní strukturu za třetí kvartál - silnější číslo by mohlo sázky na prosincový růst sazeb ještě zvýšit a koruně pomoci. Negativně by teoreticky mohl působit další nárůst napětí na čínském trhu, pokud by se strach přelil i na vyspělé trhy.



Zahraniční forex

Tento týden bude na data a události trochu záživnější. Kromě německé politiky (naděje na velkou koalici pomáhají euru) budou nepochybně zajímavá vystoupení nového a odcházejícího šéfa Fedu Powella a Yellenové v americkém Kongresu, údaje za říjnovou inflaci v eurozóně a americká podnikatelská nálada (ISM). Každopádně kurz eurodolaru v blízkosti hranice 1,20 začíná být zralý na negativní korekci.



Ropa

Cena ropy Brent s koncem týdne pokračovala v solidním růstu atakujícím hodnotu 64 USD/barel. Pozitivní impuls představovalo zejména páteční ujištění Ruska, že hodlá prodloužit dohodu o pokračujícím omezení produkce. V daný moment tedy zřejmě již nic nebrání tomu, aby OPEC na svém čtvrtečním zasedání dohodu uzavřel a v zásadě tak naplnil tržní očekávání.



Právě tolik očekávané zasedání OPEC bude jednoznačně hlavní událostí tohoto týdne. Trhy však budou kromě novinek z Vídně samozřejmě zajímat tradiční data o zásobách ropy a ropných produktů, v úterý od API, ve středu oficiální od EIA. Pátek pak bude ve znamení dat o aktivitě amerických producentů od Baker Hughes.