Koruna posiluje, může se dostat i k 25,30 CZK/EUR (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Během nadcházejícího týdne by měl americký Senát hlasovat o balíčku daňových změn. Očekává se velmi těsné rozhodnutí, jehož výsledek by mohl trhy výrazně ovlivnit. Z pohledu ekonomických dat bude tento týden patřit inflaci, a to jak ve Spojených státech tak v eurozóně. V listopadu by růst cen měl na obou březích Atlantiku zrychlit. V Česku budou tento týden investoři čekat především na druhý odhad růstu HDP ve třetím čtvrtletí. ČSÚ zveřejní i jeho strukturu, kde nás bude zajímat především podíl investic na velmi slušné dynamice ekonomiky v letních měsících (první odhad růstu HDP byl 0,5 % q/q).

Inflace v EMU mírně zrychlí, důvěra zůstane vysoko

Důvěra v ekonomiku EMU podle průzkumu Evropské komise by měla i v listopadu vykázat velmi vysokou úroveň. Očekáváme stabilizaci tohoto indikátoru na říjnové úrovni 114 bodů, který by naznačoval růst evropské ekonomiky v Q4 17 o 0,8 % q/q.

Po říjnovém propadu o 0,3 pb by se německá inflace (HICP) měla v listopadu vrátit na 1,8 % y/y. Důvodem by mělo být zrychlení jádrové inflace a také růst cen pohonných hmot kvůli nedávnému růstu cen ropy.

Inflace v eurozóně podle našich odhadů v listopadu zrychlila na nejvyšší úroveň od dubna: 1,6 % y/y. Za tím zřejmě stály všechny hlavní složky spotřebitelského koše, především pohonné hmoty, potraviny a jádrové ceny. V prosinci by ale inflace měla zpomalit kvůli vyšší srovnávací základně a na začátku roku 2018 by se měla dostat na pouhých 1,2 % y/y.

Počet nezaměstnaných osob v Německu se pravděpodobně v listopadu snížil o 10 tis. Míra nezaměstnanosti (po sezónním očištění) ale zřejmě setrvala na 5,6 %. Dále snížit by se mohla až na začátku příštího roku.

Americký jádrový deflátor osobní spotřeby (preferovaný inflační ukazatel Fedu) v říjnu dosáhl podle našich odhadů 1,4 % y/y, tedy tříměsíčního maxima. To by dále uvolnilo ruce centrální bance k očekávanému prosincovému zvýšení sazeb.

V pátek budou zveřejněna finální čísla listopadových indikátorů PMI v hlavních zemích eurozóny a za měnový blok jako celek. První odhady opět příjemně překvapily a naznačují rychlý růst výstupu v závěru letošního roku.

Euro na dvouměsíčním maximu

Společné evropské měně se minulý týden dařilo, když se hlavní světový měnový pár dostal na dvouměsíční maximum 1,192 USD/EUR. Euru v druhé polovině týdne prospěly zprávy z německé politické scény, kde se objevily nové šance na zformování koaliční vlády. Ještě během předcházejícího víkendu přitom vzrostla pravděpodobnost předčasných voleb, protože vyjednávání o německé vládě prakticky zkrachovala. Přišla i příznivá data z evropské ekonomiky. Především indikátory důvěry setrvaly na velmi vysokých úrovních, což naznačuje pokračování solidního růstu hospodářství EMU i v závěru letošního roku. Obchodování bylo minulý týden vlažnější kvůli čtvrtečnímu svátku ve Spojených státech.

Struktura českého HDP by měla ukázat na silnou spotřebu

Polská inflace v listopadu podle odhadů SG zrychlila na 2,3 % především kvůli vyšším cenám pohonných hmot a potravin. V prosinci by ale růst cen měl zpomalit pod 2% hranici z důvodu vyšší statistické základny. Centrální banka tak nebude muset spěchat se zpřísňováním měnové politiky.

ČSÚ zveřejní druhé čtení HDP za Q3 17, které by mohlo potvrdit velmi solidní tempo růstu 0,5 % q/q. Meziroční růst podle prvního odhadu zrychlil dokonce na 5,0 %. Důležitá bude i struktura, kde očekáváme vysoký příspěvek k růstu především od domácí spotřeby. Sledovat budeme i investice, a to jak soukromé (související mimo jiné s utaženým trhem práce) tak veřejné (čerpání evropských fondů snad konečně zrychlilo).

Listopadový PMI z českého průmyslu sice podle našich odhadů mírně poklesne, přesto zůstane na velmi vysoké úrovni. Růst odvětví by tak měl pokračovat i v závěru roku.

Koruna prolomila hranici 25,50 CZK/EUR

Koruna se minulý týden dostala poprvé od konce kurzového závazku pod hranici 25,50 CZK/EUR. Pomohly jí k tomu nové komentáře guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Ten v pondělí prohlásil, že vidí 50% šanci na růst úrokových sazeb centrální banky už v prosinci.

Během pátečního obchodování česká měna posílila až na 25,40 CZK/EUR, kde se však dlouho neudržela. K proražení této úrovně chyběl koruně výraznější impuls. V závěru dne nakonec koruna oslabila k úrovni 25,45 CZK/EUR. Důležité však je, že v celotýdenní perspektivě uzavřela pod 25,50 CZK/EUR. Příznivá makroekonomická data či náznaky brzkého růstu úrokových sazeb ČNB by korunu mohly dostat v příštích týdnech i k hodnotě 25,30 CZK/EUR.

Vůči dolaru koruna posílila až na 21,33 USD/EUR, novou nejsilnější úroveň od září 2014. Příznivě zapůsobilo páteční oslabení dolaru proti euru o dvě třetiny procenta.