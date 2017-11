Asijské trhy vstoupily do nového týdne poklesem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Benzina se dalším akvizicím čerpacích stanic nebrání, cílem by mohl být tržní podíl na úrovni 30 %.

CEO Erste Group Andreas Treichl zůstává optimistický ohledně hospodářského vývoje v CEE regionu.

Evropské trhy zahájí nový týden mírným poklesem.

Spojené státy v tomto týdnu zveřejní zpřesněné odhady HDP za třetí kvartál. Na pořadu budou i některé statistiky z trhu nemovitostí, druhá polovina týdne pak přinese důležité cenové deflátory PCE a předstihové ukazatele ISM. Eurostat oznámí inflační data a dočkáme se některých indexů důvěry a PMI v evropských zemích.

Výsledková sezóna je již u konce. V rámci indexu S&P 500 zveřejnilo výsledky již 98 % firem, v případě evropského Stoxx 600 to je 97 %. Zveřejněné výsledky hodnotíme pozitivně především ve Spojených státech, v Evropě společnosti překonaly očekávání jen mírně.

Obchodování na zámořských trzích

Zkrácená obchodní páteční seance přinesla americkému indexu S&P 500 zisky ve výši 0,2 %. Uzavřel tak nad hranicí 2 600 bodů a opětovně vylepšil svoje historické maximum. K němu mu nejvíce pomohly informační technologie, které si odnesly půl procenta. Podobný růst zaznamenali i těžaři a zpracovatelé komodit. Naopak ve větším rozjezdu mu bránily akcie telekomunikačních společností a finančních domů, které přišly o 0,3 %, respektive 0,2 %.

Asijské trhy do nového týdne vstoupily v červeném. Nejhůře se daří čínským akciím, když pevninské indexy dosahují ztrát převyšujících jedno procento. Ostatní indexy odevzdávají maximálně půl procenta, s kladnou nulou dnes uzavřel australský index.

Tento týden bude důležitý z pohledu makroekonomických statistik, když ty ukažou, jak rostou ekonomiky v USA, Číně, Japonsku nebo Indii, a zda podpoří akciové indexy v dalším růstu poté, co se trhy v minulých týdnech vezly na vlně optimismu. Velmi sledované bude zasedání OPEC, zda se podaří dokončit předběžné jednání s Ruskem o prodloužení snížených dodávek ropy na globální trh. Americký senát pak bude hlasovat o daňové reformě. Náznaky horší výkonnosti ekonomik nebo neúspěchu ve schválení reformy by zřejmě někteří investoři využili k vybírání zisků.

Unipetrol

Benzina postupně dokončuje převzetí více než 60 čerpacích stanic od rakouské OMV a jejich celkový počet se rozroste na 411 pump. Tržní podíl Benziny se pohybuje okolo pětiny. Šéf společnosti Marek Zouvala uvedl, že v případě nových příležitostí se další akvizici nevyhýbá a tržní podíl by se mohl vyšplhat až k 30 %.

Rozvoj sítě čerpacích stanic dává pro Unipetrol ekonomický smysl, když jde o vyústění celého výrobního procesu. Mateřská společnost disponuje velkým množstvím volného cash flow, které na akvizici lze případně použít. Výsledky maloobchodního segmentu za první tři kvartály letošního roku jsou velmi uspokojivé, když EBITDA LIFO vzrostla o 10 %. Další rozvoj čerpací sítě je tak pro nás pozitivním signálem. Zprávu však nevnímáme jako kurzotvornou.

Erste Group

CEO Andreas Treichl zůstává optimistický ohledně ekonomického vývoje v následující dekádě na trzích, kde Erste působí. Pro banku je pozitivem dle něj postupný růst úrokových sazeb, hrozbou by však bylo jejich rychlé a razantní zvyšování. Ačkoliv velkým rizikem zůstává i to politické, nepředpokládá, že by Brexit či postupný odchod ECB z kvantitativního uvolňování měl zásadnější negativní dopad.