Koruna pod 25,50 vyčkává na detailní HDP

Česká měna se usadila po jestřábích komentářích z ČNB pod 25,50 EUR/CZK. V tomto týdnu pro ni bude zásadní sledovat revizi HDP a jeho detailní strukturu za třetí kvartál - silnější číslo by mohlo sázky na prosincový růst sazeb ještě zvýšit a koruně pomoci. Negativně by teoreticky mohl působit další nárůst napětí na čínském trhu, pokud by se strach přelil i na vyspělé trhy.