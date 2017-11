Ranní glosa: Začne trhy trápit výprodej čínských akcií?

Čínské trhy zatím jako by nikoho příliš nezajímaly. Minulý čtvrtek čínské akcie zaznamenaly nejprudší propad od června 2016 - o zhruba 3 % a do pondělí ztráty celkově vzrostly na zhruba 5 %. Americké akcie i ropa žijí ovšem zatím v jiném světě a soustředí se například na blížící se setkání OPECu nebo silná domácí čísla. Výprodeje čínských akcií jako by se jich ani netýkaly. Přehlíží je možná i proto, že od začátku roku stále hlavní čínský index zůstává více než 20 % v plusu. Pokud by však čínské výprodeje měly pokračovat i v tomto týdnu, může být všechno jinak a z okrajového tématu se na trzích rázem stane ústřední. Tržním hráčům mohou začít v hlavě rezonovat vzpomínky na počátek roku 2016, kdy během pár měsíců čínské akcie ztratily skoro 40 %, stáhly s sebou dolů ropu i akcie a vedly k oddálení dalšího růstu sazeb v USA a k nafouknutí QE v eurozóně.



Podobně jako v roce 2016 je za dnešním čínským výprodejem strach z vyšších výnosů. Čínský desetiletý výnos se v uplynulém týdnu vyšplhal nad 4 %. To částečně odráží pomalu rostoucí americké výnosy, větší roli dnes ale hrají faktory domácí. Především snaha čínské centrální banky zabránit dalšímu nárůstu vnitřního zadlužení. Konkrétně zákaz poskytování půjček na nákup dluhopisů a další kroky proti “stínovému” bankovnímu sektoru vyhnaly výnosy vzhůru. Dražší a méně dostupné peníze mohou být pro přeinvestovanou a vnitřně předluženou ekonomiku velice nepříjemným problémem. Dál totiž jede vpřed především kvůli setrvačnému nárůstu dluhově financovaných investic…