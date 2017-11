Elektrické vlaštovky. Poletí?

Elektrická auta? Trend, který některým v automobilovém průmyslu může znít už téměř jako ohraná deska. A co elektrická letadla? A jak by mohla vypadat budoucnost aviatiky?

Letecký průmysl přichází na rozdíl od toho automobilového elektrickému pohonu na chuť zatím jenom pomalu. Jedním z důvodů mohou být baterie, respektive hmotnost a cena lithium-ionových článků. Další inovace by na oblohu mohl přinést důraz, který se v řadě zemí světa klade na co nejekologičtější způsoby fungování. Příkladem budiž Evropská komise, která popsala aviatiku jako „jeden z nejrychleji rostoucích zdrojů skleníkových plynů“.

Loni se do titulků dostal projekt The Solar Impulse 2, ve kterém letadlo poháněné sluncem obletělo svět. Experimentální letadla – včetně těch s nízkými emisemi - vyvíjí americká NASA, zatímco na univerzitě ve Stuttgartu pracují na dvoumístném letadle na elektrický pohon s názvem e-Genius. Oba piloty by dokázalo přepravit do vzdálenosti 250 mil, říká Andreas Strohmayer s univerzitního institutu navrhování letadel. A britský easyJet se začal spolupracovat s americkou Wright Electric na vývoji letadel na baterie pro nejvýše dvouhodinové lety.



Je pochopitelně otázkou, zda bude elektrické dopravní letadlo někdy na obzoru. Podle Petera Palenskyho z Technologické univerzity v Delftu to není vyloučeno. „Na trase od města k městu, (jako je) Londýn - Amsterodam, by to mohlo být realitou v nepříliš vzdálené budoucnosti. Na dlouhých trasách to může nějaký čas trvat,“ uvedl také.

Na různých místech světa už nyní existují start-upy, které pracují na vlastních elektroletadlech. Na příklad v americkém Zunum Aero věří, že spoustě lidí budou vyhovovat lety hybridními letadly. Mladá firma z předměstí Seattlu je chce vidět na trhu již v roce 2022. To budou lidé zvyklí na elektromobily a elektrobusy a hybridní letadlo by nemuselo být takovým výstřelkem.

Hybridní elektrický letoun má být nejvíce 12místný, uletět až 700 mil a fungovat s provozními náklady 8 centů na sedadlo a míli. To je méně, než jsou provozní náklady malého turbovrtulového letadla nebo firemního letadla využívajícího klasické letecké palivo, tříká čtyři roky stará firma, která detaily o chystaném stroji začala zveřejňovat teprve nedávno.

Revolucí by samozřejmě byl radikálně jiný pohonný systém. Letectví je ale na takto dramatickou změnu připraveno a situace na poli těžkých a nákladných Li-ion baterií se zlepšuje říká šéf Zunum Ashish Kumar.

Cena nového stroje? Ta katalogová by měla být známa během několika let. První stroj by ale mohl přijít na zhruba 3 miliony dolarů, napsal web CNBC.

Náskok před americkou firmou by ale mohl mít čínský startup EHang. ten chce už příští rok poslat do vzduchu „létající auto“ na baterie. Projekt EHang 184je koncipovaný pro jediného člověka, firma ale už pracuje na modelu pro dva pasažéry. Jednomístná novinka by příští rok měla být v provozu v emirátu Dubaj, říká šéf firmy Hu Huazhi . Nejdřív však musí získat souhlas regulátorů.

Plány firmy jsou ale ambicióznější. Síť taxidronů by chtěla rozvinout po celém světě – vedle Singapuru nebo Saúdské Arábie má prý v merku i „několik evropských měst“.

Zdroje: Zunum Aero, CNBC, Bloomberg, Ehang.com, The Guardian