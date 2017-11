Michálek zastínil Bartoška.

V Partii na Primě se dnes setkali zástupci dvou opozičních stran, p řičemž obě se zdají být autentickou opozicí, a přesto si úplně nerozumí. Těžko říci s jistotou proč tomu tak je, je-li na vině nezkušenost smíšená s naivitou, nebo mazáctví opepřené nevyřízenými dluhy. V každém případě to na nezaujatého diváka mohlo působit jako pláč nad rozlitým mlékem v kontrastu s racionálním zvažováním optimálního postupu ve volbami vnucené defenzivě. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek od počátku opakoval již tolikrát vyřčené ublíženecké mantry, naproti tomu místopředseda Pirátů respektování výsledků voleb přetavoval do jasných vyjádření. V tomto ohledu měl zástupce lidovců a bloku vybraných stran zároveň, spojence v moderátorce, která třeba spustila obehranou písničku proč Piráti volili Radka Vondráčka do čela Sněmovny. Už sama tato otázka vychází z premisy, možná pochopitelné u politika, ale z úst nestranného moderátora by asi zaznít neměla. Jakoby nebylo na Pirátech jak se rozhodnou, zvlášť když to podstatu věci nijak neovlivňovalo. Tak se dělo, přestože již před tím Michálek jasně vyslovil pirátské krédo: My hlasujeme podle toho, co si myslíme, že je správné, nikoliv podle ostatních politických stran. V daném případe to pak jen podtrhl konstatováním: My jsme tady tlačeni, abychom se přidali na stranu k ANO nebo k Demokratickému bloku pana Kalouska. My říkáme od počátku, že se nemusíme stát součástí jakéhokoliv Demokratického bloku. Jsme svébytná strana, která je konstruktivní opozicí. Pokud už cituji, tak uvedu ještě jednu citaci, demonstrující jistou disharmonii mezi účastníky pořadu a zároveň zdravé sebevědomí zástupce Pirátů: My podpoříme jejich kandidáta a ještě se nám za to dostane osočování... To se odehrálo v případě, kdy na stole bylo nezvolení Petra Fialy místopředsedou Sněmovny. Michálek měl za to, že důvodem bylo nevznesení přímého požadavku ke konkrétnímu subjektu ze strany ODS, Bartošek vyslovil přesvědčení, že šlo o demonstraci síly ze strany ANO.

Přes občasné disproporce se oba přítomní však shodli na řadě záležitostí. Ať už šlo o o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, neférové nastavování kontrolních mechanismů v orgánech Poslanecké sněmovny, (ne)podpory menšinové vlády, a v podstatě i v pohledu na cestu prezidenta Miloše Zemana do Ruska. Z průběhu Partie se zdá, že pro futuro, a to třeba už pro případné opakování voleb, udělal Jakub Michálek vlastní straně dobrou službu konstruktivním vystupováním bez zbytečných emocí.