Limonády Pepsi a Coca-Cola netáhnou. Firmy hledají, co jim zajistí budoucnost

Lídři světového trhu s nealkoholickými „cola“ nápoji, společnosti PepsiCo a Coca-Cola, mají problém. Už několik čtvrtletí po sobě jim hlavní zdroj příjmů, totiž tržby z prodeje limonád, neroste. Ba naopak klesá. Statistiky říkají, že osm čtvrtletí po sobě se těmto dvěma společnostem nedaří zlomit popisovaný trend. Jaká je z toho cesta ven a existuje vůbec?



Čísla to říkají jasně: Za fiskální rok 2016 klesly tržby Coca-Coly a PepsiCo o 5,5 %, respektive o 0,4 %. Ještě v roce 2015 se ale PepsiCo potýkala s podobným propadem příjmů jako její největší konkurent, neboť propad tržeb u ní za fiskální rok 2015 dosáhl čísla 5,4 procenta. Coca-Cola vykázala za stejné období propad tržeb ve výši 3,7 %.



Poptávka, finance a konkurence sráží tržby colovým nápojům





Analytici se shodují v tom, že příčin, kvůli kterým se světovým limonádovým králům v navyšování příjmů z prodeje limonád nedaří, je několik. Dají se ale shrnout do tří zásadních položek, které spolu navzájem souvisí: Tou první jsou změny v poptávce po limonádách, vyvolané přáními zákazníků konzumovat zdravé nápoje bez cukru a chemických přísad, touhou po přírodních produktech se zdravými přísadami, důraz na lokální původ surovin a využívání místní provenience, dále ekonomicko-finančními důvody a třetím faktorem je nemilosrdná konkurence, která i podle studie, zveřejněné na serveru Market Realist, nedovoluje firmám rychle navyšovat výrobní objemy colových limonád. Zajímavým doporučením je podle serveru Market Watch postřeh některých analytiků: firmy nedostatečně komunikují své hlavní výrobní značky. Důvodem může být to, že PepsiCo Coca-Cola mají ve svých portfoliích desítky až stovky značek.Problém změny poptávky není pro největší výrobce colových nápojů snadno k vyřešení. Statistiky ukazují, že Američané nyní pijí nejméně „coly“ od 80. let minulého století a řada analytiků varuje, že trend se v nebližší době nezmění. Nižší poptávka po nápojích z coly pak ovlivňuje produkci a podíl limonád ve výrobních portfoliích producentů. Ten se tak meziročně snižuje o jednotky procent už několik let. Ve druhé skupině příčin nepříznivých statistik růstu příjmů nápojových firem je klíčovým problémem se kterým se firmy perou, započítávání kurzových výkyvů měn vůči americkému dolaru Mnohem důležitější než čísla o klesajících příjmech je ale podle komentátorů zajímavější sledovat to, jaké cesty volí největší světoví limonádoví producenti k odstranění negativních trendů. Zatímco Coca-Cola se od roku 2016 snaží vylepšit své hospodaření hlavně úpravami cenového mixu výrobků, PepsiCo vsadila na pestřejší výrobní portfolio, s orientací na nové segmenty, zejména občerstvení. Do výčtu opatření je nutné podle agentury Reuters započítat samozřejmě i vnitřní opatření firem k úspoře nákladů. Mezi ta patří razantní zefektivňování provozů a zvyšování produktivity práce Je nutné také říct, že díky zmíněným úsporám a opatřením se nápojovým firmám povedlo ve fiskálním roce 2016 navýšit firemní marže. A i když zatím není zcela reálné, že by se na dominantním postavení Coca-Coly a PepsiCo v segmentu nealkoholických colových nápojů v nejbližší době něco změnilo, měly by obě společnosti podle hodnocení analytiků pokračovat v aktivitách, které změní vývoj jejich hospodaření.Mezi doporučeními je nejen propojování byznysu s „nelimonádovými“ segmenty, jako je například spolupráce s producenty či prodejci kávy a kávovými řetězci, ale i upevňování postavení v segmentech výroby občerstvení či vyhledávání nových příležitostí, kde se dá využít základní sortiment produkce limonád. A hlavně – nezaspat vývoj. Není proto divu, že stále větší roli a slovo v nápadech, kam se s byznysem vydat, hraje u globálních výrobců colových nápojů oddělení Výzkum a vývoj. A s tím spojené investice (Zdroj: CNBC, Business Insider, Market Watch, Reuters, Market Realist)