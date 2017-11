5 finančních pravidel, kterých se držte

Určitě jste slyšeli, že nemáte utrácet víc, než vyděláte, což ovšem není vždycky úplně jednoduché. Máme pro vás jednoduchá finanční moudra, která vám s tím pomůžou.

1. Pohodlí je za odměnu!

Berte to jak doslova, tak i přeneseně pro další příjemné moderní vymoženosti, za které se platí. Pokud se mentálně nastavíte tak, že se „praštíte přes kapsu“ jenom výjimečně, jste na nejlepší cestě ušetřit. Naučte se výdaje plánovat. Nemusíte utrácet za luxusní jídlo v restauracích, bydlení, oblečení a zábava. De Lux verzi si schovejte k narozeninám, zbytek roku volte lidovější standard.

2. Znalosti jsou fajn, iniciativita je víc

Relevantní znalosti a dovednosti vám pomůžou získat práci. Akceschopnost vám ale pomůže přežít. Pokud je vaší životní vášní obor, který jste vystudovali a umíte navrhnout prima bydlení nebo sestavit kupní smlouvu, gratulujeme.

3. Naučte se investovat do sebe a své budoucnosti

Myslet na to, že vám jednou bude sedmdesát, je teď samozřejmě sci-fi. Ale pravděpodobnost, že se tak stane, je poměrně vysoká. Nejlepší způsob, jak se připravit na pohodový důchod, je odložit si na něj, co můžete (ideálně 10 % z vašich příjmů). Investovat do zlata, do Lega, do půjček od lidí, do akcií, jak je libo. Když s tím začnete ve 22, můžete jít do důchodu i o milión bohatší, než když začnete ve třiceti.

4. Pamatujte si: Pověst máte jen jednu

Vaše bonita neboli credit score je poklad, který je třeba opečovávat a chránit už když je vám dvacet. Omyly, kterých se dopustíte dneska (poplatky za vymáhání, neřešené dluhy z kreditek nebo nesplacené pokuty za jízdu na černo, exekuce), se s vaší finanční pověstí potáhnou příští desetiletí.

5. O penězích se mluví!

Je zdravé a produktivní vypěstovat si návyk probírat vaše finance s důležitými lidmi vašeho života, jakkoli vám to nepřijde běžné. Podle evropské studie z roku 2016 téměř polovina lidí nezná výši platu svého partnera. Jenomže pravidelné diskuze o penězích vám umožní být ohledně finančních záležitostí společně mnohem obezřetnější. Vyhnete se tak i zbytečným hádkám a mlžení o penězích v rodině.