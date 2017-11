Perly týdne: Investorům došly peníze a medvědí akcie letos krutě trestají

Čína se s USA přetahuje o post největší ekonomiky světa, v tuzemsku se zase politici a prezidentští kandidáti přetahují o pozornost voličů. Je to ale paradox, co se týká prezidentské volby v ČR. Proč? Zemana za prezidenta víc lidí nechce, než chce. Jenže přesto je favoritem na celkového vítěze.



O pozici největší ekonomiky světa spolu soupeří a budou soupeřit Spojené státy s Čínou. Jak na tom ale budou z hlediska příspěvku ke globálnímu produktu největší světová města a aglomerace? Podle World Economic Forum bude na prvním místě tohoto žebříčku New York -Newark-Jersey City, kde by ekonomická aktivita měla v roce 2030 dosahovat hodnoty 573 miliard liber . Američané by si tedy v tomto ohledu měli udržet prvenství, poté ale už přichází řada čínských měst, přerušená pouze pátým místem Los Angeles-Long Beach-Anaheim. Na prvních patnácti pozicích by mělo být celkem 9 čínských měst, vedle americké konkurence se tu ještě objevuje Londýn (jako jediný zástupce Evropy ), Tokio, Jakarta a Sao Paulo:Míří americké akcie s vysokými valucemi k dalšímu propadu? Analytici používají bezpočet indikátorů a čísel pro obhájení kladných i záporných odpovědí na tuto otázku. Bloomberg před několika dny následujícím grafem poukázal na to, že v letech 1999 a 2007 se daly problémy vytušit z toho, jak malý podíl akcií v daný rok posiloval. Pozitivním signálem by pak měl být poměrně vysoký podíl posilujících akcií v letošním roce:Smíšené pocity může ovšem vyvolávat druhý z výše uvedených grafů. V něm je vyznačen vývoj podílu hotovosti v investičních portfoliích. Po roce 2007 tento podíl prudce klesl s tím, jak investoři opět vstupovali na akciový trh. Poté se držel zhruba na úrovni 4 % i když někdy se značnými fluktuacemi. Od poloviny roku 2016 přišel další pokles a nyní se podíl hotovosti na celkových aktivech investičních potfolií drží na mimořádně nízkých úrovních. Investoři tedy trhu věří, ale kdo bude dál kupovat?Medvědi to letos mají ale hodně těžké a hlavně ti, kteří jsou o svém názoru natolik přesvědčeni, že na něj také vsadili své peníze. Následující obrázek ukazuje průměrnou návratnost 10 akcií s největším podílem krátkých pozic. V roce 2015 se tyto sázky na pokles cen akcií soustředily na tituly, které nakonec skutečně oslabily a v roce 2016 platilo to samé. Letos ovšem medvědí akcie vynáší více než 20 %:Podle WSJ dochází k významnému posunu v chování amerických obchodovaných společností. Vysoké valuce akcií je totiž začínají odrazovat od dalšího nákupu vlastních akcií . Odkupy tak prý probíhají nejnižším tempem za posledních pět let. Vedle vysokých cen je podle WSJ příčinou i větší chuť k fůzím a akvizicím a také k investicím do provozu.Na ihned.cz se tento týden můžeme dočíst, že „auta z Česka jsou podprůměrně spolehlivá“, nejlépe si mezi ojetými vozy vedou „dva modely z TPCA, Škoda Octavia nedopadla dobře“. Toto hodnocení se odvíjí od posledního TÜV Auto Report z Německa, ovšem data britské Warranty Direct hovoří trochu jinou řečí. Ta na základě indexu spolehlivosti UK Reliability index, který bere v úvahy náklady spojené s opravami a jejich frekvenci, sestavuje vlastní žebříček spolehlivosti. V něm hodnota 100 značí spolehlivost průměrnou, vyšší hodnoty značí spolehlivost podprůměrnou a naopak. Vedoucí příčky vypadají podle aktuálního žebříčku automobilek následovně:Vozy Škody se tedy nachází na slušném a nadprůměrném 13. místě z 39. Nejmenší spolehlivostí trpí Maserati, Bentley, ale i Posrche s Landroverem a Alfou Romeo. Nejspolehlivějším vozem pak je podle tohoto hodnocení Toyota iQ, za ní se umístilo Mitsubishi Lancer, Vauxhall Agila, Hyundai i10 a Hyundai Getz. Milovníci kvality neochotní dávat za opravu svých vozů vysoké částky by naopak měli dát ruce pryč od vozů jako BMW M5, Aston Martin DB9, Nissan GT-R, Maserati Granturismo, Mercedes-Benz GL, Bentley Continental , či Mercedes-Benz R-Class.Tento týden se objevily zprávy, že Uber zaplatil hackerům 100 000 dolarů ve snaze skrýt únik dat z 57 milionů účtů. K němu došlo minulý rok a tento skandál je tak dalším v řadě těch, které na tento údajně nejhodnotnější startup na světě doléhají.Výkonný ředitel banky JPMorgan James Dimon se opakovaně se značnou skepsí vyjadřoval k bitcoinu . Dokonce prý uvedl, že „pokud by nějaký trader bitcoin koupil, či prodal, během následující sekundy poletí“. Podle WSJ ale ani JPMorgan nehodlá stát proti bitcoinovému proudu. Banka údajně „hledá příležitosti na plánovaném trhu s bitcoinovými futures“, který by měl být otevřen na burze CME Group . Dojde v ní ke slibovanému propouštění?Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK má nějvětší šance na vítězství v prvním kole prezidentských voleb stále Miloš Zeman, na druhém místě je bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš a na třetím textař a skladatel Michal Horáček. Jak by dopadlo druhé kolo voleb? STEM tvrdí, že voliči Drahoše a Horáčka by byli ochotni k podpoře druhého kandidáta. Zeman má navíc také velký počet odpůrců a výsledky druhého kola tak nejsou ani zdaleka jasné. Výsledky šetření jsou shrnuty v následujícím grafu, ze kterého je mimo uvedeného zřejmá i mimořádná averze, kterou voliči chovají k panu Topolánkovi:Ihned.cz tento týden přináší rozhovor s ředitelem společnosti Benzina Markem Zouvalou. Podle jeho slov chce firma získat až 30 % podíl na trhu a to i díky akvizicím. Podle jeho názoru „ještě minimálně pět let celková spotřeba standardních paliv nebude klesat“. Důvodem je vysoká cena elektromobilů a jejich nedostatečný dojezd. „ Klidně bych podepsal, že kolem roku 2030 nebude jejich podíl na trhu vyšší než 15 procent. V Česku ale lidé v naftových a benzinových vozech jezdit nepřestanou. Spíše se zvýší počet aut“, míní Zouvala a dodává: „Žádná alternativní paliva navíc nepřežijí bez dotací , které určitě budou pokračovat i po roce 2020. Pak je tu ještě jedna věc. Pokud skutečně dojde k jejich masivnímu rozšíření, budou státnímu rozpočtu chybět peníze ze spotřební daně na benzin a naftu“.A Uber je tématem i pro naše domácí média. Na stánkách idnes.cz jsme se tento týden mohli dočíst, že cena u nejlevnější a nejužívanější služby Uber Pop činí 9,9 Kč za kilometr a 3 Kč za minutu jízdy. „Během dne ji ale společnost pomocí takzvaných násobků upravuje, jak se jí zrovna zlíbí. To má za následek případy, kdy může zákazník s Uberem jet stejnou trasu v jednu chvíli za dvě stě korun a o dvacet minut později třeba za trojnásobek“. Jeden z řidičů Uberu pak idnes.cz prozradil i následující: „Jezdil jsme na Nový rok od jedné asi do čtyř ráno a to taxíky nejezdily. Jezdil jenom Uber a byl tam pětinásobek. Takže dva kilometry za osm stovek a podobně. To jsem jezdil tři hodiny a vydělal jsem pět tisíc,“Ihned.cz informuje o tom, že „už není kde brát lidi a firmy v Česku proto experimentují s roboty, investice se vrátí za 195 dní“. Například v závodě skupiny Continental v Brandýse nad Labem zkouší takzvaného kolaborativního robota - chytré robotické rameno, které zaměstnancům kolem sebe pomáhá s přemísťováním vyráběných autorádií a navigací. „Investice do robotů bezprostředně nesouvisí s nedostatkem pracovních sil. Jde o snahu o zvýšení kvality a přesnosti, které jsou ve vysoce konkurenčním automobilovém průmyslu klíčovými," řekl pro ihned.cz šéf závodu AGC Automotive Czech Luděk Steklý. Každý robot tam dokáže nahradit jednoho až dva lidi ve směně (firma vytvořila jen za poslední dva roky tisíc nových pracovních míst ).