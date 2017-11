Nestíháme doručovat, přiznali dopravci. Na dárky musíte počkat

Pokud jste se i vy rozhodli, že si během tzv. Black Friday výhodně nakoupíte dárky na Vánoce, připravte se, že je doma nebudete mít hned. Alespoň pokud si pro ně sami nezajdete do obchodu. Přepravní společnosti jsou totiž zahlcené objednávkami z e-shopů a často nestíhají zásilky doručit v termínu. V obchodech vypuklo předvánoční šílenství. Mohou za to obrovské slevy v rámci tzv. Black Friday, které někde trvají už týden. A dneškem nekončí! Jenže zatímco obchodníci si mnou ruce, řidiči z přepravních společností a poštovní doručovatelé tak nadšení nejsou. Čeká na ně totiž nejhektičtější období v roce. Podle společnosti PPL rozvezou v období od 1. do 20. prosince kurýři průměrně 200 – 210 balíků denně. "Přestože se na nejhektičtější období připravujeme celý rok, doplňujeme a zvyšujeme naše kapacity, nepodaří se nám bohužel všechny balíčky doručit tak, aby byly otevřené pod vánočním stromkem. Základem je nenechávat objednávku na poslední chvíli a řešit dárky s dostatečným předstihem," říká Petr Chvátal, generální ředitel společnosti PPL. Lidem doporučuje objednávat balíky s termínem předání nejpozději do čtvrtka 21. prosince. Jenže ač se snaží, jak můžou, už nyní nezvládají doručovat zásilky včas. "Vážení zákazníci, dovolujeme si váš upozornit, že z důvodu probíhající nákupní horečky Black Friday a masivního nárůstu počtu přepravovaných zásilek dochází u přibližně 10 % balíků k prodloužení doby doručení o jeden až dva dny. Všechny naše kapacity jsou nyní plně vytíženy, a proto vás moc prosíme o pochopení a spolupráci," informovala společnost ve středu na sociálních sítích.

Komplikace kvůli nedostatku kurýrů hlásí například i e-shop Lidlu. "Přepravce PPL informoval o možném zpoždění zásilek. Důvodem je masivní nárůst jeho přepravovaných zásilek po celé ČR. Je tedy možné, že zpoždění se dotkne i některých objednávek z našeho e-shopu," upozorňuje obchodník na svých facebookových stránkách.

Problémy ale hlásí také Česká pošta, ta už před časem připustila, že zřejmě nestihne doručit všechny zásilky včas. A důvod? Chybí lidi. Podle ekonomů za to můžou hlavně nízké platy doručovatelů. Pošta proto teď shání tisíce brigádníků a slibuje i vyšší mzdu.

"Předvánoční provoz je každoročně nejvyšší špička, co se týká provozu na České poště, my aktuálně sháníme zhruba tři tisíce brigádníků," připustil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Brigádníkům nabízí od 110 do 145 korun za hodinu.