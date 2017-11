Makroekonomický výhled 27. 11. – 1. 12. 2017

Autor: Bc. Jakub Švábenský

Úvodní obchodní seanci nového týdne zahájíme zpravodajstvím přicházející z Japonska, a to konkrétně indexem SPPI (Services Producer Price Index), který je předním ukazatelem spotřebitelské inflace. Když korporace platí více za služby, vyšší náklady jsou obvykle převedeny na spotřebitele. Též je označován jako CSPI (Corporate Services Price Index). ECB v pondělí zveřejní Financial Stability Report. Amerika ve čtyři hodiny našeho času odtajní údaje o prodeji nových domů za říjen.

Úterní obchodní den bude bohatý na zpravodajství s podstatným vlivem na akciové trhy. Ráno se zveřejní stresový test bank z Velké Británie a následně Financial Stability Report z BOE. Eurozóna nabídne informace o množství peněžní zásoby M3 za říjen. Následně se opět vrátíme do Spojeného království s Inflation Report Hearings, ve kterém členové BOE hlasují o tom, kde stanovit klíčové úrokové sazby země a jejich veřejné závazky se často používají, aby se ztratili jemné stopy ohledně budoucí měnové politiky. Zajímavá cenotvorná data zveřejní USA, a to konkrétně Conference board o spotřebitelské důvěře.

Středa 29. listopadu přinese týdenní změnu zásoby ropy v USA. Zároveň co se problematiky nerostných surovin týče, proběhne zasedání států OPEC. Poslední podstatnou informací z Ameriky bude zpravodajství o roční dynamice HDP ve 3. čtvrtletí, dále cenový deflátor HDP, jádrový PCE (vše za 3Q) a rozjednané prodeje domů za říjen. Velká Británie za říjen zveřejní nově schválené hypotéky a množství peněžní zásoby M4. Eurozóna zveřejní sentiment ve službách, spotřebitelskou důvěru, podnikové klima, ekonomický sentiment a sentiment v průmyslu všechno za listopad. Navíc Německo zveřejní konečné informace o harmonizované inflaci a indexu spotřebitelských cen (CPI) za listopad.

Čtvrteční den zahájíme v Japonsku s údaji o maloobchodních tržbách a průmyslové produkci za říjen. Netradičně se poté přesuneme do Austrálie a dozvíme se mezi měsíční změnu stavebních povolenek. Následně se ocitneme opět na asijském kontinentu konkrétně v Číně, kde bude zveřejněn PMI pro výrobní sektor. Informace o míře nezaměstnanosti a předběžném odhadu HICP k nám doputují z eurozóny. Den zakončíme, jak již jsme zvyklý daty z Ameriky. Konkrétně jádrový index výdajů na osobní spotřebu, osobní výdaje a osobní příjem za říjen a index PMI – Chicago za listopad.

Závěrečný den obchodního týdne zveřejní Japonsko míru nezaměstnanosti, výdaje domácností, jádrový CPI, index spotřebitelských cen (CPI) a jádrový index spotřebitelských cen. Amerika zveřejní ISM index výrobního sektoru, který se svojí podstatou stejný jako PMI index.