Vývoj na devizovém trhu ve 47. týdnu (20.11.-24.11.2017)

• Koruně se v tomto týdnu dařilo. Ve středu vůči euru posílila pod hladinu 25,50 CZK/EUR a během čtvrtku se dostala ještě níže, téměř na hladinu 25,40. Koruna tak vůči euru opět vylepšila svoje post-intervenční maximum a nachází se na nejsilnějších hodnotách za poslední čtyři roky.

• V minulém týdnu koruně k posílení pod hladinu 25,50 nepomohl rychlejší růst domácí ekonomiky ve 3. čtvrtletí. V tomto týdnu sice nebyly zveřejněny žádné významnější domácí statistiky, avšak koruně výrazně pomohla slova guvernéra České národní banky (ČNB) J. Rusnoka. Ten mimo jiné prohlásil, že šance, že ČNB na prosincovém zasedání zvýší podruhé v řadě hlavní úrokovou sazbu, je nyní 50 % a zároveň nevidí velký rozdíl mezi tím, zda zvýšit sazby již v prosinci nebo čekat do února. Kromě toho J. Rusnok řekl, že vidí určité známky přehřívání ekonomiky.

• J. Rusnok se tak těmito slovy zařadil mezi ty členy bankovní rady, kteří v prosinci pravděpodobně budou hlasovat pro zvýšení sazeb. Kromě J. Rusnoka se jedná o M. Hampla a V. Bendu. To jsou celkem tři centrální bankéři ze sedmičlenné bankovní rady a to na prosincové zvýšení sazeb nestačí, pokud vyjdeme z předpokladu, že v prosinci bude na zasedání přítomna kompletní sedmička. Otázkou tak je, zda se během nadcházejících týdnů najde z bankovní rady ten čtvrtý, který nepřímo potvrdí, že v prosinci bude hlasovat pro zvýšení sazeb. Kdo by mohl být oním čtvrtým? Osobně si myslím, že někdo z dvojice M. Mora a T. Nidetzký.

• O prosincovém zvýšení sazeb však mohou hodně napovědět i nadcházející statistiky. Vybírám podle mě tři nejdůležitější (všechny budou zveřejněny v první polovině prosince) – hrubý domácí produkt (HDP) za 3. čtvrtletí, vývoj mezd ve 3. čtvrtletí a listopadová inflace. Největší překvapení se může skrývat u vývoje mezd. ČNB v prognóze počítá s nominálním meziročním růstem o 7,5 %, avšak s ohledem na velmi nízkou nezaměstnanost mohou mzdy růst ještě o něco rychleji. A právě rychlejší růst mezd může být jazýčkem na vahách u zbylých členů bankovní rady (velmi zjednodušeně – čím rychleji rostou reálně mzdy, tím vyšší jsou inflační tlaky a tím vyšší je i inflace). Pokud by se naplnil výše načrtnutý scénář, tj. rychlejší růst mezd a zvýšení sazeb, tak bychom na konci letošního roku mohli kurz koruny vůči euru vidět hodně blízko hladině 25 CZK/EUR.