Zpomalení globální ekonomiky přijde v roce 2019. Kdy zareagují trhy?

Světová ekonomika si v současné dobře vede velmi dobře, rostou všechny významné ekonomiky a regiony. Je tudíž pochopitelné, že na finančních trzích vládne optimismus. Hlavní ekonom banky Natixis Patrick Artus sice tvrdí, že v roce 2018 bude pozitivní vývoj pokračovat, nicméně varuje před rokem 2019.



Americká ekonomika by se totiž v roce 2019 měla dostat na „skutečný potenciál“. Nezaměstnanost už tou dobou nebude mít kam klesat, míra participace kam růst a nebude už možné ani zvyšovat počet odpracovaných hodin na hlavu. Podle Natixisu se tak růst amerického hospodářství posune směrem k 1,5 %. Tedy k potenciálu, který lze čekat s ohledem na vývoj produktivity.





V eurozóně se odhaduje, že strukturální nezaměstnanost může dosahovat asi 8 %. Pokud bude pokračovat současný trend vývoje zaměstnanosti nezaměstnanost se na svou strukturální úroveň dostane už na počátku roku 2019. Poté se i eurozóna dostane na svůj potenciál, který by v jejím případě znamenal pouze 1% růst ročně. Příčinou je slabé zvyšování produktivity.Japonsko stále čelí zásadnímu problému své ekonomiky , kterým je pomalý růst mezd . Růstu tak dosahuje pouze v době, kdy probíhá fiskální stimulace. Tak tomu je i v roce letošním, ovšem za tohoto stavu nelze doufat v dosažení udržitelného růstu.Artus není velkým optimistou ani v případě Číny. U ní je známo, že její tempo ekonomického růstu bude soustavně brzdit stárnutí populace a zpomalující tempo růstu produktivity. Ostatním rozvíjejícím se ekonomikám po roce 2015 pomáhalo posilování jejich měn, které snížilo inflaci . Další kurzové posílení už ale podle Artuse čekat nelze a tudíž zmizí i tento růstový impuls.Natixis tedy varuje, aby se finanční trhy nenechaly příliš unést současným pozitivním vývojem ve světové ekonomice . Ten je sice reálný a měl by pokračovat v roce následujícím, z výše uvedených důvodů by ale podle hlavního ekonoma banky měl v roce 2019 přijít obrat. Otázkou ovšem je, jak moc dopředu trhy hledí a kdy by na případné zpomalení růstu světové ekonomiky začaly trhy reagovat.Zdroj: Natixis