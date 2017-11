Nálada v Německu dál láme rekordy. Tak proč euro nesílí?

Nálada v Německu dál lame rekordy. Ostře sledovaný index ponikatelské nálady Ifo zlomil v listopadu nová historická maxima 117,5 bodu. To je dobrá zpráva i pro Česko, kde především průmysl velice věrně kopíruje náladu v Německu.

Kdo si myslel na začátku podzimu, že eurozóna už jede na plný plyn, spletl se. V listopadu podle poslední sady čísel ještě zrychlila – kromě dnešnního německého indexu IFO, to včera potvrdila i francouzská nálada INSEE a indexy PMI za celou eurozónu - ty vyskočily na nejvyšší úrovně za posledních šest a půl roku a klíčové subindexy nových objednávek a zaměstnanosti v průmyslu prolomily sedmnáctiletá maxima. Německý index Ifo sice stoupá vzhůru především kvůli očekáváním, hodnocení stávající situace se nezlepšuje, i tak vše ale ukazuje na velice dobrý konec tohoto a začátek příštího roku. Náš nowcast ukazuje na zrychlení eurozóny na konci roku na 2,6% meziročně (zatím pouze na základě měkkých dat).



A to je dobře i pro Česko, kde může dojít podle našeho nowcastu k revizi HDP za třetí kvartál směrem vzhůru a i konec roku vypadá ve světle evropských čísel velice slibně. Euro však na výborná čísla nereaguje nijak euforicky. Jeho zisky v tomto týdnu na frontě s dolarem spíše odrážely dění v USA - nejistotu šéfky Fedu ohledně americké inflace, která oslabila dolar a pomohla euru. Výborná čísla z eurozóny na druhé straně euru nijak nepomáhají, protože nikdo nevěří, že by ve finále ovlivnila ECB. Přes výborná čísla trhy dál nevěří, že ECB v následujících dvou letech ukončí politiku záporných sazeb. A i proto spekulanti sází radši dál na ty měny, kde se silná evropská čísla mohou projevit ve vyšších úrokových sazbách centrálních bank…, například na korunu.