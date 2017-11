ERÚ zvedá regulovanou složku ceny elektřiny pro domácnosti pro r. 2018 o 2,5%

České domácnosti si příští rok připlatí za elektřinu a zřejmě i za plyn. Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes oznámil, že pro domácnosti u elektřiny zvýšil pro příští rok část ceny, kterou určuje, průměrně o 2,5 procenta, tedy řádově o inflaci. U plynu očekává ERÚ pro příští rok stagnaci konečných cen nebo jejich mírný růst v rozmezí přibližně dvou až tří procent. Podle dřívějších odhadů analytiků domácnostem vzrostou náklady na energie v řádu stokorun za rok.



Úřad uvedl, že regulované ceny u plynu průměrně vzrostou v příštím roce o 2,8 procenta, dopad do výsledných cen je ale díky nižšímu podílu regulované složky menší než u elektřiny. Regulovaná složka tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny a asi čtvrtinu konečné ceny plynu. Jsou v ní zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie.





Druhou část konečných cen určují dodavatelé. Kvůli meziročnímu růstu velkoobchodních cen očekávají analytici růst i této složky, a to zejména u elektřiny . Dopad do cen už dříve připustili i někteří prodejci.Analytik portálu TZB-info Jan Schindler již dříve odhadl, že pro zákazníky účty za elektřinu podraží zhruba o 200 korun za rok při průměrné roční spotřebě 3000 kilowatthodin. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2018 činí nyní přes 37 eur za megawatthodinu (MWh), což je meziročně o třetinu více. Roste i cena plynu , která od července stoupla o více než 16 procent na téměř 19 eur za MWh.Člen rady ERÚ pro oblast elektroenergetiky Vladimír Vlk dnes uvedl, že vyšší cena takzvané silové elektřiny zároveň předznamenává vyšší náklady na krytí ztrát v přenosové soustavě a distribučních soustavách a negativně tak působí na náklady distribuce elektřiny . "I přes tento vliv je ale pohyb regulovaných cen minimální a nijak nevybočuje z trendu minulých let," dodal.Náklady na distribuci rostou také u plynu . Podle předsedy rady ERÚ a radního pro plynárenství Vladimíra Outraty je to způsobeno dvěma negativními faktory. "Jednak jsou to nadprůměrně teplé zimy v posledních letech, potom také obecný pokles spotřeby plynu , který tlačí na růst jednotkových nákladů," uvedl.Nově ustanovená pětičlenná rada ERÚ letos připravovala regulované ceny pro příští rok poprvé. Orgán od začátku srpna nahradil dosavadní předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou, které na konci července vypršel šestiletý mandát. Členy a předsedu rady jmenuje nově vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.