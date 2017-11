Analytici: Elektřina pro domácnosti příští rok zdraží, možná i plyn

Podle analytiků je pravděpodobné, že ceny elektrické energie pro domácnosti příští rok zdraží, možný je také růst cen plynu . Tento vývoj bude vycházet z růstu velkoobchodních cen na burzách, který bude přenášen směrem ke koncovým zákazníkům.Růst u elektřiny by měl být v řádu několika málo procent, u plynu pak ceny budou spíše stagnovat nebo růst jen mírně.Pozitivní práci pro domácnosti by měla odvést posilující koruna , je však otázkou jestli její vliv přenesou na zákazníky dodavatelé.Regulovanou složku cen elektrické energie pro příští rok by dnes měl zveřejnit ERÚ. Regulovaná složka tvoří více jak polovinu cen koncových a zahrnuje poplatky za přenos a distribuci a příspěvek na OZE. Cena elektrické energie na Pražské energetické burze se pro rok 2018 pohybuje na úrovni 37 EUR za MWh, což představuje meziroční růst o třetinu. plynu tvoří regulovaná složka jen cca 20%. Podle dřívějších odhadů ERÚ by tato složka měla pro příští rok růst o cca 3%. Cena plynu na Pražské energetické burze se pro rok 2018 pohybuje na úrovni 19 EUR za MWh, což představuje meziroční růst o cca 16%.