Čeká český realitní trh osud podobný Německu či Švýcarsku?

Ceny nemovitostí rostly ve druhém čtvrtletí tohoto roku ve všech členských zemích EU s výjimkou Itálie (meziroční pokles -0,2 %), nejvyššího tempa růstu pak dle Eurostatu dosahovaly nemovitosti v České republice (meziroční nárůst +13,3 %), Irsku (+10,6 %) a Litvě (+10,2 %). Po poněkud klidném prvním čtvrtletí, růst cen na celoevropském měřítku začíná nabírat na síle a bydlení se tak opět stává méně dostupným. Znamená to, že v budoucnosti bude více lidí bydlet v nájmech? „Pokud odhlédneme od současných trendů, platí, že podíl vlastnictví nemovitostí ve vyspělých zemí dlouhodobě klesá. Česká republika je v tomto směru na evropské úrovni spíše raritou a v uplynulých 10 letech vzrostl podíl vlastnictví nemovitostí o 3,7 %, což je druhá nejvyšší úroveň v celé EU, a podíl nemovitostí zatížených hypotékou vzrostl dokonce o cca 72 %. „, komentuje situaci Wolfgang Koeck, analytik společnosti Phoenix Investor. Jak je možné, že v bohatém Německu, Rakousku či Švýcarsku bydlí ve vlastním méně než 60 % obyvatel a v „chudé“ České republice, Slovensku, Rumunsku či Chorvatsku až 96 % obyvatel? Faktory jsou.

cena nemovitostí k disponibilním příjmům

zdanění vlastnictví nemovitosti

regulace na hypotečním trhu

státní pobídky

V Německu jsou sice nemovitosti dostupnější než v České republice, nicméně nájemní bydlení má v této zemi dlouhodobou tradici. Poté, co byla celá města zpustošena během 2. světové války, to byly právě nájemní doby, co rostlo jako houby po dešti. V padesátých letech minulého století měl v Německu jen málokdo na vlastní nemovitost. Ve Švýcarsku jsou pak překážkou pro vlastní bydlení jak vysoké daně z nemovitosti, tak povinnost 20 % vlastních zdrojů a vysoké ceny nemovitosti v poměru k disponibilním příjmům (ve Švýcarsku se dnes můžete setkat i s hypotékou na 100 let).

Spořit si na vlastní bydlení byla vždy zodpovědnost, nyní je to povinnost

100% hypotéky vždy byly a pravděpodobně vždy budou nejdražším typem účelových hypoték s prokazováním příjmů. A to jak s ohledem na zákon o dluhopisech, který bankám umožňuje financovat hypotečními zástavními listy pouze 70 % hodnoty nemovitosti, tak faktu, že 100% hypotéky jsou pro banky nejvíce rizikové. U klientů, kteří nebyli schopni našetřit žádné vlastní prostředky je vyšší riziko nesplácení a zároveň, 100% hypotéky představují největší riziko nekrytého úvěru v případě korekce cen na realitních trzích

co si půjčíte, to musíte i s úroky vrátit. 100% hypotéky na vyšší částku představují větší zátěž pro rodinný rozpočet. Samotná splátka pak činí větší část výdajů rodiny, která pak hůře šetří dětem na studia, rodičům na penzi apod.

dle smluv o hypotéce mají hypoteční banky možnost požadovat po klientech jednorázovou úhradu prostředků v případě poklesu cen nemovitostí. V době, kdy má klient banky 100% hypotéku, ze které splatil 2 % jistiny a cena nemovitostí klesla o 5 %, může banka rozdíl 3 % vymáhat

Potká obyvatele České republiky podobný osud jako Němce, Švýcary, Rakušany, ale také Holanďany, Dány či Brity? V krátkodobém horizontu bude pravděpodobně růst podíl nájemního či družstevního bydlení , i tyto 2 fenomény však budou narážet na akutní nedostatek nabídky nemovitostí ve velkých městech. Na vině je přitom hlavně regulace, protože jak ukazují data České národní banky , Českého statistického úřadu i Eurostatu, obyvatelé ČR nemají se zadlužováním problém, a to jak ze strachu o budoucí růst cen nemovitostí úrokových sazeb , tak z důvodu fenoménu „vlastního bydlení“, který se zde podařilo vybudovat hypotečním bankám. Kdo bude chtít dosáhnout na vlastní bydlení , měl by již dnes zabývat tím, jak si na něj zčásti našetří, a to bez ohledu na to, jestli očekáváte či neočekáváte návrat 100% hypoték . Důvodů je hned několik: