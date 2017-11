Elektromobilita ČEZ rozšíří síť rychlého dobíjení o 63 stanic z dalšího evropského grantu

Dalších 63 nových veřejných rychlodobíjecích stanic pro elektromobily vyroste u hlavních tahů napříč Českou republikou. Stanice umožňující dobití většiny běžné kapacity baterií během necelé půlhodiny vybuduje v letech 2017–20 Elektromobilita ČEZ díky grantu z evropského programu CEF. Jeho získání nedávno definitivně stvrdila podpisem grantové smlouvy Evropská komise, resp. její výkonná agentura INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Celkový rozpočet projektu je ve výši 2,937 mil. EUR; z toho 2,496 mil. EUR tvoří grant EK a zbylých 15 procent činí spoluúčast ČEZ.

Poprvé získal ČEZ evropské prostředky na výstavbu rychlodobíjecí infrastruktury (projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe“) pro elektromobily loni a dosud přinesly vznik celkem 7 stanic rychlého dobíjení (u dálnic D0, D1 a D8). Další desítky dobíjecích míst jsou ve fázi přípravy a vyrostou ještě letos a v roce 2018.

Nad rámec těchto lokalit ČEZ průběžně staví i stanice z vlastních prostředků – letos takto vzniklo nebo v brzké době odstartuje provoz zhruba 10 stanic (rychlodobíjecích i normálních).

„Pro rychlé cestování mezi městy je výstavba rychlodobíjecích zásadní podmínkou. Evropský grant z programu CEF pro oblast Doprava nám umožní výrazně urychlit výstavbu tohoto typu stanic. Je pro nás ctí, že Elektromobilita ČEZ je v této oblasti etablovaným a důvěryhodným partnerem Evropské komise a jsme připraveni kvalitně a spolehlivě naplnit deklarované cíle projektu. Vedle toho rozšiřujeme dobíjecí síť i z vlastních prostředků a současně budujeme nabídku souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

„Jsem hrdý na to, že EU a INEA podpoří projekt, který bude dále rozvíjet elektromobilitu v České republice, posílí přeshraniční interoperabilitu dobíjecích sítí ve střední Evropě a usnadní lidem cestování mezi městy a regiony. Díky programu Connecting Europe Facility tak vznikne 63 nových rychlodobíjecích stanic na hlavních dopravních tazích v rámci EU,“ říká Dirk Beckers, ředitel agentury INEA.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle 35 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i padesátka tzv. stanic normálního dobíjení. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje jedinečnou RFID kartou.

Skupina ČEZ souběžně v oblasti elektromobility nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde například o návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy ČEZ nabízí realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility pro jednotlivá města a regiony.

Technická data a informace o elektromobilitě v ČR

Elektromobilita Skupiny ČEZ provozuje rychlodobíjecí stanice dodávané společností ABB Česká republika. K jejich standardní výbavě patří DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS, které umožňují proces nabíjení s výkonem až 50 kW. Dále disponují AC nabíjením se zásuvkou vybavenou standardem Mennekes, který zvládne nabíjení s výkonem až do 22 kW. Nabíjení s pomocí DC konektorů umožní 80% dobití kapacity akumulátoru za necelou půlhodinu.

Stanice ABB jsou standardně připojeny k platformě fungující na principu cloudu, která umožňuje monitorovat zařízení v reálném čase a provádět vzdálenou diagnostiku, včetně spotřeby energie pro každou z nich či výpočtu statistiky za určité období. Jde o aplikace „Drive Care“ a „charger Care”. Právě v kombinaci s integrovanou aplikací prediktivní údržby na platformě Microsoft Azure dovede systém zareagovat dříve, než se případná závada projeví na kvalitě služby. Spolehlivost provozu stanic je pro e-mobilitu naprosto klíčová.

V České republice je v současnosti registrováno už zhruba 1500 elektromobilů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v u nás se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů. Postupný pád největších bariér (omezená nabídka elektromobilů, jejich vysoká cena, malá hustota dobíjecí infrastruktury a malá zákaznická zkušenost) a v kombinaci s podpůrnými opatřeními (bezplatný vjezd do center měst, parkovacích zón, jízda v pruzích pro MHD, atd.) by měl znamenat rychlé dosažení podílu 20 % na celkovém prodeji osobních vozidel a lehkých užitkových vozů v ČR.

Martin Schreier, mluvčí ČEZ pro obnovitelné zdroje