OPEC míří k dohodě

Ropa Brent se na konci týdne obchoduje nadále nad hranicí 63 USD/barel, její severoamerický konkurent WTI pak nad 58 USD/barel. Z hlediska tržních zpráv nebyl včerejšek nikterak zajímavý, čemuž jistě přispěl omezený objem obchodů s ohledem na státní svátek v USA.



V souvislosti s blížícím se zasedáním OPEC snad stojí za zmínku jeho harmonogram, předpokládající pouze tříhodinové jednání. To samo o sobě naznačuje, že již zřejmě byl vybudován široký koncensus na prodloužení dohody až do konce roku 2018, jak preferuje Saudská Arábie. Nic na tom pravděpodobně nic nezmění ani stesky ruského ministra hospodářství na negativní efekt omezení produkce na domácí hospodářský růst. Důvodem toho je, že scénář prodloužení dohody již vlastně trh ve svých cenách očekává, cokoli jiného by tedy znamenalo výrazný propad cen.