Čína chce svůj „Bitcoin". Může jí otevřít dveře do nejvyšší ligy ekonomik

Ruch kolem tzv. kryptoměn nyní neustává. Stojaté vody sice rozčeřil v posledních týdnech Bitcon, ale čínská centrální banka nyní uvedla, že vyvíjí svou vlastní digitální měnu. Ta totiž podle několika zdrojů (např. Seeking Alpha, nebo rakouský magazín Der Standard) chce spustit kryptoměnu co nejdříve. A důvod? Tím hlavním je, že nad množinou již existujících virtuálních měn nemají čínské orgány patřičnou kontrolu, ale mezi důvody patří i to, že by nová kryptoměna mohla otevřít dveře stávající měně jüan do skupiny globálních rezervních měn.

Podle guvernéra čínské centrální banky Čou Siao-čchuana, který poskytl rozhovor Caixin Weekly, jsou papírové peníze „měnu poslední generace". Guvernér zároveň konstatoval, že centrální banka Číny zvažuje vydávat digitální měnu místo současného jüanu. Emitentem měny by měl být čínský stát a komerční banky by měly mít na starosti distribuci digitální měny. Hodnota měny by se odvíjela od současného jüanu, ale byla by distribuována digitálně, stejně jako Bitcoin.

Zajímavostí ale je, že čínská oficiální místa zatím přímo neříkaly, že rozvíjejí vlastní kryptoměnu, ale odvolávají se na boj proti praní špinavých peněz a obranu proti daňovým únikům. Čínský Bitcoin, tedy nová „státní" virtuální měna, by měla vycházet, stejně jako Bitcoin, z technologie blockchainu. To je databáze, která se používá v případě kryptoměn jako účetní kniha. Někteří komentátoři dávají podobné zprávy do souvislosti s tím, že čínské úřady si nevědí rady s popularitou Bitcoinu, nebo dalších technologických novinek ze segmentu platebního styku.

Jde například o to, že objem bezhotovostních plateb se v Číně podle zprávy World Payments Report za rok 2017 zvýšil o 63,2 procenta. Systém debetních karet se v Číně nikdy tak výrazně nerozvinul jako v Evropě a Číňané rovnou přešli na placení pomocí tzv. QR kódu a mobilní peněženku. A Bitcoin? V něm vidí státní a stranické orgány Číny hlavně nástroj, který ohrožuje oficiální čínskou měnu jüan. Kryptoměnovým burzám v zemi proto v září regulační orgány nařídily zastavit obchodování.

Jenomže snaha Číny může narazit na „útes neporozumnění“. Rizikem totiž je, že pokud technický princip Bitcoinu začnou uplatňovat státní orgány, může to vyvolat konflikty uvnitř kryptoměnové komunity. Tvrdí to Oliver Rui, profesor financí na šanghajské ekonomické škole China Europe International Business School. Podle něj jde o to, že v rámci kryptoměnové komunity se mnozí uživatelé považují za rebely a tento „status quo" by neradi přišli. Na druhou stranu se ale najde i dostatečný počet zastánců spolupráce se státními úřady, kteří vývoj čínské státní digitální měny podporují. A to i přesto, že Bitcoin vznikl jako protest proti státní kontrole měn.

Zastánci „státní“ digitální měny tvrdí, že kryptoměna by dala Číně nejsilnější ekonomickou zbraň současnosti. A to proto, že může pomoci jüanu stát se světovou rezervní měnou, čímž by se Čína mohla stát dominantní ekonomickou mocností světa.