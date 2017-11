SoGe: Příští rok budou trhy spíše jen stagnovat

Analytici francouzské banky Société Générale míní, že akciové trhy budou v příštím roce přinejlepším pouze stagnovat. Prostor pro růst je po letošní zatím 16procentní rallye již limitován rostoucími valuacemi a zvyšujícími se výnosy bezrizikových vládních dluhopisů . Analytici banky počítají s tím, že americká ekonomika začne zpomalovat v roce 2020 a tržní výnosy do té doby budou klesat. Rok 2018 by hlavní index S&P 500 měl zakončit kolem 2 500 bodů, což je v podstatě na stávající úrovni.Mezi hlavní rizika analytici řadí selhání daňové reformy a další růst bezrizikových výnosů, který v určitou chvíli vyžene velkou množinu investorů z rizikových investic Podle analytiků jsou celkově očekávání pozitivního vlivu daňové reformy v USA nadhodnocené. I kdyby se podařilo prosadit stávající návrhy v čele s výrazným poklesem firemního zdanění z 35 na 20% nepodpoří to tvorbu firemních zisků v takové míře, s jakou počítá už nyní trh.