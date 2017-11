TA: HP: Koupit na Vánoce počítač nebo akcie?

Jeden z potomků původního Hewlett-Packard vygeneroval v prošlém čtvrtletí tržby ve výši 13,9 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 11 procent. Tím se mu podařilo překonat konsensus o bezmála 0,5 mld. USD. Rychle rostoucí náklady na prodané zboží stáhly ale hrubou marži na 18,3 %. Výsledkem je čistý zisk na akcii s hodnotou 0,44 USD, což značí 22procentní meziroční zlepšení. Na růstu tržeb se nejvýrazněji podepsal segment osobních PC, který zvedl příjmy z 8 na 9 mld. USD (+13 % meziročně). Segment tiskáren měl sice nižší tempo růstu (+7 % yoy), avšak disponuje mnohem širší provozní marží (cca 17 %). Ziskovost tedy táhl právě on.



I když výsledky HP lze vnímat spíše pozitivně, bohužel reakce trhů byla značně negativní. Akcie po otevření propadly až o – 8,2 % a postupně ztráty odmazávaly. Akcie nakonec uzavřely „pouze“ o 5 % níže poblíž padesátidenního průměru. Technicky by akcie mohla klesnout až k stodennímu průměru, který odpovídá hodnotě 20 dolarů, kde se také nachází spodní hranice trendové kanálu. Index relativní síli se dostal po dlouhé době do středního pásma, kde se pohyboval naposledy letos v létě.

Stochastika se tváří spíše na pokračující korekci nicméně historicky tyto velké skoky nazývané island gap se mají tendecí opět vyplnit. To znamená, že místo, kde se akcie nestihla díky propadu obchodovat se často brzy zaplní. Možná už na letošní Vánoce uvidíme, kdo udělal lépe, jestli ten co si pod stromeček koupil od Hewlett-Packard počítač či tiskárnu a nebo ten co si koupil ve slevě na černý pátek akcie této společnosti.