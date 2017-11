BlackRock: Ještě není pozdě se zapojit do růstové rallye, hlavně v Asii

Podle analytiků investiční společnosti BlackRock, která je největším světovým správcem aktiv, sice akciové trhy v tomto roce vesměs výrazně rostou, ale investoři stále ještě mají čas a prostor se do celé rallye aktivně zapojit. Další růst je pravděpodobný především na asijských trzích.MSCI ALL Country Asia Pacific Index letos posílil o vysokých 32,6%, což překonává výkonost globálního fondu MSCI All Country World indexu, který si připsal doposud zhodnocení o 24,1%.Podle analytiků firmy růstový trend v Asii přetrvá také v roce 2018 s tím, že tempo nebude tak vysoké. Asijské trhy jsou hlavním regionem profitujícím z globálního ekonomického oživení. Umocněno slabším dolarem a očekáváními jeho přetrvávající slabosti.Asijské trhy i přes svůj vysoký růst zůstávají z historického hlediska spíše podhodnocené a relativně levné v porovnání s ostatními regiony.Pozitivní náhled mají analytici společnosti na akcie v Číně, Indii a Indonesii, kde pozitivně působí především probíhající a plánované reformy, jež podporují očekávání ekonomického a firemního růstu.Analytici BlackRock mají pouze opatrný výhled na sektor technologií, který táhne většinu letošního obecného růstu.