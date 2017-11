Položí Trump příští týden první prezidentský touchdown? / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 20. 11. 2017

Zámořské akciové indexy během včerejšího dne spíše přešlapovaly na místě a zakončily bez výraznějších pohybů. I přes nevýrazné obchodování za menších objemů se však indexy udržely poblíž svých historických maxim. Dnes zůstávají americké trhy uzavřeny z důvodu svátku Dne díkuvzdání a páteční obchodování bude zkráceno do 19 hodin našeho času. Trhy si tak mají možnost vydechnout před pravděpodobně nejzásadnějším týdnem roku.

Středeční zápis z posledního zasedání americké centrální banky sice nepřinesl nic nového, ale přesto poukázal na malý rozpor mezi členy výboru ohledně výhledu inflace a dalšího utahování expanzivní monetární politiky. Ekonomika nadále solidně roste, FOMC vnímá rostoucí šance na přijetí daňové reformy, která by mohla udržet, případně navýšit, investiční aktivitu amerických společností. Mnoho členů FOMC se domnívá, že aktuální nízká úroveň nezaměstnanosti by neměla dovolit inflaci zůstat na stávající slabé úrovni. Je očekáván růst výdajů spotřebitelů i inflace. Nicméně poprvé se setkáme s komentáři ohledně nejednotnosti členů výboru. Někteří centrální bankéři jsou proti dalšímu "hiku" v nejbližší době a uvádí, že pro další růst úrokových sazeb je klíčová právě vyšší inflace. Tato rétorika se nelíbila americkému dolaru, který propadl na páru EUR/USD k úrovni 1,1840. K růstu sazeb by přesto mělo dojít poměrně brzo. Podle analytiků lze očekávat další hike na prosincovém zasedání 13. prosince 2017, přičemž šance na prosincový růst sazeb v USA je i nadále nad hranicí 90 %.

Čínské akcie ze středy na čtvrtek během asijské seance silně ztrácely po varování čínských vládních institucí ohledně vysokého ocenění akciového trhu. Na trhy se dostavila i nervozita ohledně včerejšího zasedání FOMC. Index Shanghai Composite měl našlápnuto k největšímu propadu od prosince minulého roku. Objem obchodů s akciemi poklesl v Hong Kongu i Austrálii. Vybírání zisků před dnešním americkým svátkem Dne díkůvzdání a zítřejší nákupní horečkou Black Friday stáhnul asijské indexy do vysokých ztrát. Japonské trhy se propadu vyhnuly, jelikož i Japonsko dnes slaví státní svátek Den pracovního díkuvzdání a tamní burzy zůstaly zavřené.

Evropská měna využila oslabení dolaru a nadále posiluje. Euru pomáhají také zprávy, že německá kancléřka Angela Merkelová udělá vše proto, aby se vyhnula nových předčasným volbám. Strana kancléřky sází na oživené aliance se sociálními demokraty, aby se vyhnula riziku nových voleb po rozpadu koaličních rozhovorů se dvěma dalšími stranami. Dnes brzy ráno německá SPD uvedla, že je otevřena jednání s Angelou Merkelovou o nové vládě.

Ropa WTI před zasedáním kartelu OPEC ve Vídni 30. listopadu opět posiluje a atakuje hranici 58 USD za barel. Odhady agentur a institucí EIA, IEA, API a zpráv z Reuters ohledně současné a budoucí nabídky se mění ze dne na den, mnohdy i z hodiny na hodinu, z čehož zůstávají komoditní obchodníci po právu zmatení. Trh očekává, že dojde k prodloužení dohody klíčových světových těžařů, ale například i Ruska, a omezenou těžbu strategické suroviny tak budou tito klíčoví ropní producenti realizovat až do konce roku 2018.

Příští týden bude pravděpodobně nejdůležitějším týdnem roku. Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu poměrem hlasů 227 ku 205 minulý týden schválila daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa, která snižuje daňové zatížení podniků i fyzických osob. Zásadní daňová reforma je jedním z hlavních pilířů Trumpovy prezidentské agendy a volebním slibem se značnou šancí na úspěch. Americké komentáře předpovídají, že prezident by mohl díky daňové reformě zamířit ke svému prvnímu legislativnímu triumfu. Nicméně balík daňových změn čeká hlasování v Senátu, kde bude podle médií poměr hlasů daleko těsnější. V senátu hrozí problémy s ohledem na snahu oddálit snížení daně až do roku 2019 a neshody ohledně zrušení Obamacare, které by mělo reformu z části financovat. V senátu mají republikáni jen velmi těsnou většinu, nemohou si dovolit přijít o více než dva hlasy, což může přijetí návrhu komplikovat. Neschválení reformy by mohlo trhy poslat do výrazné korekce.



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 11. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

16./17. 11. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 054,75 1 049,00 1 055 ↓ -0,54 990 - 1 070 4 3 Dow Jones (US) 23 358,24 23 036,57 23 522 ↓ -1,38 20 750 - 24 034 4 3 NASDAQ Comp.(US) 6 782,79 6 630,00 6 640 ↓ -2,25 5 900 - 6 930 3 4 FTSE 100 (VB) 7 380,68 7 522,57 7 500 ↑ 1,92 7 280 - 7 800 6 1 DAX (Něm.) 12 993,73 12 922,86 13 000 ↓ -0,54 12 300 - 13 635 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 396,80 21 930,14 22 686 ↓ -2,08 19 500 - 23 325 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

16./17. 11. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 054,75 1 072,43 1 070 ↑ 1,68 950 - 1 165 5 2 Dow Jones (US) 23 358,24 22 621,14 22 770 ↓ -3,16 20 000 - 24 269 3 4 NASDAQ Comp.(US) 6 782,79 6 451,29 6 450 ↓ -4,89 6 000 - 6 992 2 5 FTSE 100 (VB) 7 380,68 7 563,71 7 600 ↑ 2,48 7 050 - 8 100 5 2 DAX (Něm.) 12 993,73 12 705,86 12 690 ↓ -2,21 11 500 - 13 769 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 396,80 21 891,43 22 816 ↓ -2,26 18 500 - 23 554 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers