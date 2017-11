Ceny dálničních známek zůstanou pro rok 2018 stejné jako letos

Podle Ministrestva dopravy se ceny dálničních známek pro rok 2018 pro vozidla do 3,5 tuny nebudou měnit a zůstanou stejné jako letos. Základní roční kupón bude stát opět 1500 Kč , měsíční 440 Kč a 10denní 310 Kč Prodej nových kupónů by měl být zahájen 1. prosince pro celoroční platnost a krátkodobé kupony by měly být v oběhu po Novém roce.Pokud řidič vyjede na zpoplatněnou komunikaci bez platné dálniční známky, riskuje, že při silniční kontrole zaplatí blokovou pokutu až 5000 korun . Ve správním řízení může postih za tento přestupek činit dokonce 100 tisíc korun