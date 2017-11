Zájem Penty a CEFC o CME v číslech - nabídky jsou pod cenou na trhu

Aktuálně je na trhu informace ohledně zájmu Penty společně s čínskou CEFC o odkup CME. Tato transakce by měla mít podle zdrojů hodnotu 500 mil EUR (587,6 mil USD). Tržní hodnota CME je 623 mil. USD z čehož má Time Warner 46,5% a při zahrnutí warrantů ,které může uplatnit do května 2018, by se podíl zvýšil na 75%. Penta i Time Warner se k transakci odmítli vyjádřit.



Tyto spekulace nejsou pro společnost CME novinkou. Potenciální nabídka ovšem z dostupných informací není jednoznačná a to především díky údajné nabídce 500 mil EUR, která se nám zdá nízká v případě odkupu akcií a warrantů od Time Warner. Pokud by se jednalo o odkup pouze akcií, byla by cena 3,3 USD za akci a v případě zahrnutí warrantů by cena vycházela na 2,5 USD za akcii. Cena akcií na trhu je přibližně 4,4 USD.