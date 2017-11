Wall Street 22.11. - tanečky kolem inflace, dnes VOLNO, zítra zkrácená seance

Ve včerejším dni došlo ke zveřejnění zápisu jednání Fed , který se zabýval výhledem úrokových sazeb Fed stále počítá s dalším zvyšováním, ovšem v záznamu nastiňuje možnost pomalejšího než očekávaného utahování ekonomiky . Akciové indexy ve Spojených státech měly smíšený vývoj. V kladných hodnotách uzavřel index Nasdaq a to o 0,07% výše. Naopak indexy Dow Jones S&P 500 ztrácely. Dow měl nejslabší den z těchto indexů a odepsal téměř 0,3%. V indexech opět zářily telekomunikace, které táhly akciové trhy výše. Naopak finanční sektor včera indexy zatížil. Důvodem je především obava, že ve Spojených státech nedojde ke zvýšení úrokových sazeb v tomto roce a to kvůli aktuálně nízké inflaci . Dále došlo ke zveřejnění klíčových makroekonomických dat, jako jsou objednávky dlouhodobé spotřeby, které zaostaly za odhady. Nejztrátovější akcií S&P 500 nakonec byla již včera zmiňovaná Hewlett Packard Enterprise, které na základě rezignace CEO odepsala od úterní uzavírací ceny 7,2%.Dnes budou ve Spojených státech akciové trh uzavřeny z důvodů Dne díkuvzdání a zítra bude ukončeno obchodování dříve.V Číně je znatelný pokles akciových trhů a to díky novým regulacím nebankovních online věřitelů a produktů finančních institucí se zaměřením především na správu majetku.

Šimon Janů