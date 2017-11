Koruna za hranicemi všedních dnů

Kurz koruny k euru klesl včera ráno na chvíli až na úroveň 25,46, tedy na nejsilnější úroveň za posledních více než čtyři a půl roku. V pozadí však nebyla žádná zřetelná novinka ani z české ekonomiky, ani z relevantního zahraničí.





Co se týče nejnovějších hlavních domácích inf ormací, které by mohly indikovat rychlejší růst sazeb ze strany ČNB (a tedy následně vyšší relativní přitažlivost českých aktiv): vysoký (5 %) bleskový odhad růstu HDP za letošní 3. čtvrtletí vyšel už minulý týden v úterý a páně Rusnokův poněkud překvapivý výrok o normalizaci (čti: velmi rychlém růstu) sazeb do dvou let zazněl jen o dva dny později.

Jak jsme ovšem u kurzu zvyklí, své ranní posílení později během včerejška do jisté míry korigoval. Onen výlet až k 25,46 tak zřejmě byl nejspíš důsledkem nepříliš velké likvidity na trhu, kdy i několik málo pokynů dokáže s kurzem zřetelně pohnout.



Michal Skořepa