Čtvrteční obchodní seance 23. 11. 2017

Čtvrtek 23. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,27 %), S&P500 (-0,08 %) a NASDAQ (+0,07 %).

Evropa: DAX (-1,16 %), CAC40 (-0,25 %), FTSE 100 (+0,10 %).

Čína: Hang Seng (-0,94 %), Shanghai Comp. (-2,29 %), CSI 300 (-2,96 %).

-------------------------------------------------------------

*Makroekonomický kalendář*

-------------------------------------------------------------

USA – Den díkůvzdání (Thanksgiving Day)

JPY – Den pracovního díkuvzdání (Labor Thanksgiving Day)

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – HDP za 3Q 2017

DE/EUR: (09:30/10:00) – PMI výrobní sektor a služby (listopad)

GBP: (10:30) – HDP za 3Q 2017

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové indexy během včerejšího dne spíše přešlapovaly na místě a zakončily bez výraznějších pohybů. I přes nevýrazné obchodování za menších objemů se však indexy udržely poblíž svých historických maxim.

Zápis z posledního zasedání americké centrální banky sice nepřinesl nic nového, ale ukázal malý rozpor mezi členy výboru ohledně výhledu inflace a dalšího utahování expanzivní monetární politiky. Ekonomika nadále solidně roste, podle FOMC rostou šance na přijetí daňové reformy, která by mohla zvýšit investiční aktivitu amerických společností. Mnoho členů výboru se domnívá, že aktuální nízká úroveň nezaměstnanosti by neměla dovolit inflaci zůstat na stávající slabé úrovni. Je očekáván růst výdajů spotřebitelů i inflace. Nicméně poprvé se setkáme s komentáři ohledně nejednotnosti členů výborů, Někteří centrální bankéři jsou proti dalšímu „hiku“ v nejbližší době a uvádí, že pro další růst úrokových sazeb je klíčová právě vyšší inflace. Tato rétorika se nelíbila americkému dolaru, který propadl na páru EUR/USD k úrovni 1,1840. K růstu sazeb by mělo dojít poměrně brzo, podle analytiků lze očekávat další hike na prosincovém zasedání 13. prosince 2017. Šance na prosincový růst sazeb v USA je ale i nadále nad hranicí 90 %.

Čínské akcie ze středy na čtvrtek během asijské seance silně ztrácely po varování čínských vládních institucí ohledně vysokého ocenění akciového trhu. Index Shanghai Composite měl našlápnuto k největšímu propadu od prosince minulého roku. Objem obchodů s akciemi poklesl nejen v Hong Kongu, ale i Austrálii. Vybírání zisků před dnešním americkým svátkem Dne díkůvzdání a zítřejší nákupní horečkou stáhnul asijské indexy do vysokých ztrát. Japonské trhy se propadu vyhnuly, jelikož i Japonsko dnes slaví státní svátek Den pracovního díkuvzdání a tamní burzy zůstaly zavřené.

Evropská měna využila oslabení dolaru a nadále posiluje. Euru pomáhají také zprávy, že německá kancléřka Angela Merkelová udělá vše proto, aby se vyhnula nových předčasným volbám. Strana kancléřky sází na oživené aliance se sociálními demokraty, aby se vyhnula riziku nových voleb po rozpadu koaličních rozhovorů se dvěma dalšími stranami.

Dnes zůstávají americké trhy uzavřeny z důvodu svátku Dne díkuvzdání a páteční obchodování bude zkráceno do 19 hodin našeho času. Evropské trhy dnes otevírají v červených číslech a doléhají na ně nejen výprodeje z Asie, ale také silně posilující euro. Dnešní seance bude ve znamení zveřejnění německého a britského reportu HDP za 3Q2017.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Seadrill (SDRL), Thyssenkrupp AG (TKA).