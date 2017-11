Fed naznačil prosincové zvýšení sazeb. Diskuze o cenách ale neutichá

Řada představitelů americké centrální banky (Fed) předpokládá, že úrokové sazby ve Spojených státech bude v brzké době zapotřebí opět zvýšit. Vyplývá to ze zápisu z posledního zasedání Fedu. Podle některých by se nicméně další zvyšování úroků mělo odložit, dokud nestoupne inflace.



Centrální banka na posledním zasedání, které se konalo na přelomu října a listopadu, ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny. Naposledy zvýšila základní úrok na červnovém zasedání, a to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 1,00 až 1,25 procenta.



Příští zasedání Fedu se bude konat v prosinci. Ekonomové ze soukromého sektoru podle agentury AP právě na tomto zasedání počítají s dalším zvýšením úrokových sazeb.



Představitelé Fedu se podle zápisu na posledním zasedání v zásadě shodli, že ekonomika USA je na cestě k silnému růstu. Podle některých se navíc zvýšila pravděpodobnost, že americký Kongres schválí výrazné snížení daní, které by podpořilo podnikatelské investice.



Americká ekonomika si ve třetím čtvrtletí navzdory hurikánům udržela solidní růst, jeho tempo zpomalilo pouze na tři procenta ze 3,1 procenta ve druhém kvartálu. Míra nezaměstnanosti v USA v říjnu klesla na 4,1 procenta, dostala se tak na nejnižší úroveň za téměř 17 let.

Americké akciové trhy po zápisu zůstaly níže, dolar sestoupil a výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů klesly. Očekávané prosincové zvýšení sazeb se už na trzích stačilo prakticky beze zbytku odrazit. Trhem implikované sázky na příští zvýšení sazeb do března se držely kolem 55 %.

Zdroje: ČTK, Bloomberg