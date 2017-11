Ranní glosa: Proč přes vysokou překoupenost koruna posiluje?

Česká koruna pokračuje ve spanilé jízdě a včera se držela pod klíčovou hodnotou 25,50. Proč přes vysokou překoupenost rozšiřuje své zisky a co čekat dál?



V posledních dnech koruně pomáhá především jestřábí rétorika ČNB. I když poslední prognóza centrální banky předpokládá jen pozvolný růst sazeb (další až v druhé polovině příštího roku), bankovní rada se vůči prognóze začíná jednoznačně vymezovat. Pro-inflační rizika vidí už nejenom jestřábi jako Mojmír Hampl, ale i názorově "sjednocující" guvernér. Zdá se, že bankovní rada v čele s guvernérem souhlasí s konečným cílem prognózy - dostat sazby za dva roky přibližně na 2,5 %. Dokáže si však představit rychlejší cestu, než načrtla poslední prognóza. Dalšího růstu sazeb se proto můžeme dočkat již v prosinci a i díky tomu koruna rozšiřuje své zisky. Prosincový růst sazeb přitom v očekáváních peněžního trhu ještě není zcela zakomponován - může proto stále značnou část trhu překvapit, koruně připsat nové body a posunout ji do těsnější blízkosti 25,00 EUR/CZK.





Nedílnou součástí dnešního úspěchu koruny je ovšem i situace v eurozóně. Tam přes velice dobré výkony ekonomiky dala ECB jasně najevo, že celý příští rok plánuje sazby ponechat v záporu. To je živnou půdou pro příliv nových “horkých” peněz do korun i jiných atraktivnějších měn. Především z tohoto důvodu očekáváme, že koruna v nejbližších měsících zůstane na výsluní.Rostoucí překoupenost (odhadem desítky miliard spekulativního kapitálu) ovšem na druhé straně činí korunu zranitelnou vůči výraznější změně politiky ECB. Vidina vyšších euro -sazeb jednoduše může přitáhnout horké peníze zpátky do eur a korunu oslabit. S něčím takovým ale nepočítáme dříve než v druhé polovině příštího roku.V delším období také silná koruna může pomoci ještě více rozhýbat domácí investice - jednoduše tak, že je zlevní ( investice jsou značně dovozně náročné). Do investic přitom již řadu podniků tak jako tak tlačí nedostupná a drahá pracovní síla. Silnější investice by mohly časem zrychlit dovozy, zhoršit vnější bilanci Česka, a oslabit tak přirozené fundamenty koruny…, to ovšem bude ještě chvíli trvat.