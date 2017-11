Cena ropy Brent pokračuje v růstu nad 63 USD/barel, podobně jako cena severoamerické WTI, která ve středu vystoupala až na své dvouleté maximum (58,15 USD/barel). To, že postupně dochází k utahování trhu s ropou, indikuje vývoj forwardové křivky - ta se v případě WTI stává na krátkém konci negativně skloněnou (tzv. backwardation).



Kromě omezení dodávek ropy z Kanady prostřednictvím ropovodu Keystone je sentiment ropných býků tažen také oficiálními daty EIA. Ta reportují pokles komerčních zásob ropy o 1,9 miliónů barelů v předcházejícím týdnu, tedy více než bylo očekáváno. Cenám by mohlo v následujících dnech pomoci také úsilí Saudské Arábie, jež aktivně lobuje za prodloužení dohody na omezení produkce ropy až do konce roku 2018.