Kam až může vystoupat Moneta? Napoví technická analýza

lokální maximum: 79,9

lokální minimum: 74,5

10denní klouzavý průměr: 77,5

20denní klouzavý průměr: 77,0

50denní klouzavý průměr: 76,9

200denní klouzavý průměr: 79,9

Akcie Monety Money Bank se v posledních dnech posouvají do strany. Aktuálně se snaží prorazit dlouhodobou rezistenci. Při proražení by se cena mohla vydat k 200dennímu klouzavému průměru. Zespodu je kurz podporován krátkodobými klouzavými průměry. Nejbližší support je na 77,3. Za potvrzení výhledu dalšího růstu by bylo možné považovat proražení dlouhodobé rezistence.

Poznámka: Údaje jsou aktuální k 16. listopadu 2017 během dne.