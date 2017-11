Posilující koruna znehodnocuje devizové rezervy. Silnějšímu kurzu brání spekulanti

„Navyšování úrokových sazeb a dobré výsledky tuzemského hospodářství posilují kurz koruny. Koruna je však po devizových intervencích překoupená, což brání ještě rychlejšímu posilování,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„V případě, že by se Česká národní banka rozhodla zbavovat devizových rezerv, kurz by se dostal hluboko pod hranici 25 korun za euro,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Během intervencí České národní banky nakupovali zahraniční obchodníci českou korunu s vidinou výdělku po opuštění kurzového závazku. Koruna po konci intervencí skokově neposílila, což vedlo mnohé obchodníky k úvaze, že horizont svých spekulací prodlouží. Jakmile koruna začala postupně posilovat, obchodníci přistoupili k vybírání zisků, což brzdí další posilování kurzu. Tento efekt ve svém důsledku způsobuje, že koruna posiluje pomalu a setrvale.

V současné době Česká národní banka vlastní přibližně 143,9 miliard dolarů devizových rezerv, což je zhruba 3,1 bilionu korun. Tím, jak posiluje koruna, se tyto rezervy znehodnocují, což vytváří účetní ztrátu. Kdyby se Česká národní banka rozhodla devizové rezervy prodat, vedlo by to ke skokovému posílení kurzu, což by účetní ztrátu prohloubilo.