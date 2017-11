Jak se stát franchisantem, a na co si dát pozor

Franchising je jedním z velmi oblíbených typů podnikání v posledních letech. V České republice je v současnosti na trhu více než 250 franchisových systémů, ze kterých si mohou potenciální franchisanti vybírat. Jak si ale z těchto konceptů zvolit ten správný? A na co si dát při vstupu do světa franchisingu pozor?



1. Zvažte, zda se opravdu chcete stát franchisantem

Možná zní první bod banálně, ale stát se franchisantem je velké rozhodnutí, které zásadně ovlivní váš život. Zde opravdu není dobré se rozhodovat impulzivně. Máte-li tu možnost, zkuste se zeptat někoho, kdo už s tímto má zkušenosti a může se s vámi podělit o svůj příběh, povědět, co mu franchising dal a vzal. Je třeba vzít na vědomí, že i když kupujete známou značku, není hned úspěch zaručen. Aby se vám dařilo, je především potřeba vysoké pracovní nasazení a píle. Zeptejte se také vaší rodiny a blízkých, zda s tímto rozhodnutím souhlasí. Jejich podpora totiž bude pro budoucnost velmi důležitá. Jako každé podnikání, tak i to franchisové vyžaduje dostatek odvahy, ambicí, a ochotu občas zariskovat. „Pokud máte pocit, že překypujete kreativitou a stovkami nápadů, do franchisingu se také nehrňte, protože zpravidla vyžaduje, abyste se řídili podle dodaného manuálu, což by vám nemuselo být příjemné,” doporučuje Jiří Lošťák, odborník na franchisové podnikání z České asociace franchisingu.



2. Vyberte si obor

Udělejte si malý průzkum, jaké franchisové koncepty jsou k mání. Až budete mít přehled, v jakých oborech se lze ve franchisingu uplatnit, začněte zvažovat, který z nich by vás nejvíce zajímal. Může se jednat o obor, ke kterému máte blízko, orientujete se v něm a víte, co obnáší. Je však také možné, že budete chtít změnu a zkusit něco zcela nového. Nemusíte se toho obávat, správný franchisor by vám měl vše důkladně vysvětlit, proškolit vás a naučit vás důležité postupy. Hlavní je nadšení pro věc. Pokuste se sami odhadnout, jak se vámi vybraný obor bude vyvíjet do budoucna a jaké nabízí možnosti. Vyhledejte si internetové prezentace franchisových koncepcí fungujících v těchto oborech a důkladně si prostudujte ty, které vás nejvíce zaujaly.



3. Zvažte své finanční možnosti

U franchisingu bohužel zpravidla není možné začít s nulovým kapitálem. Kromě klasických nákladů spojených se zahájením podnikání (jako je nájem nebo vybavení) je u franchisy potřeba zaplatit také licenční a průběžné poplatky. Výše těchto poplatků se u jednotlivých systémů velmi liší, a tak můžete začít s několika tisíci, ale i miliony. Na franchisu je možné si také vzít půjčku u banky, ale i tak by měl být vlastní vklad alespoň 50 %. Stanovte si reálné cíle, kterých byste s franchisingem chtěli dosáhnout. Poté můžete zúžit váš výběr konceptů na ty, které vaše finanční požadavky splňují.



4. Prověřte si vybrané koncepty

Ještě jednou si důkladně prohlédněte internetové prezentace a zkuste se také poohlédnout, jak se o firmě píše v médiích. Bavte se o ní s lidmi a zjišťujte jejich názory a zkušenosti. Budete-li mít z konceptu dobrý pocit, sjednejte si schůzku s franchisorem (nebo jeho zástupcem). Vyžadujte, aby vám dal franchisor důkaz, že je jeho koncepce přenositelná, přičemž tímto důkazem jsou již fungující úspěšné podniky. Ověřte si, zda má daný produkt na trhu dostatek odbytových možností. Nezávisí poptávka po něm spíše na aktuálním trendu? A jestli ano, dokáže se franchisor adaptovat na případnou změnu? Zajímejte se, v čem jsou konkurenční výhody konceptu, co jiného oproti ostatním může nabídnout vám a vašim zákazníkům. „Rozhodně s franchisorem také projednejte finanční stránku. Jeho propočty berte v potaz jako ukazatel, ale určitě si vše ještě důkladně spočítejte i sami,” doporučuje Jiří Lošťák, odborník na franchisové podnikání z České asociace franchisingu.



5. S chutí do toho

Pokud získáte v průběhu procesu vybírání o jakémkoliv konceptu nějaké pochybnosti, nebo se vám bude zdát, že franchisor s vámi nejedná úplně fair, raději se mu vyhněte a vsaďte na koncept, který vás ničím neodrazuje. Nyní přichází konečná jednání s franchisorem a franchisová smlouva. Tu si v každém případě pořádně pročtěte sami, ale nechce si ji zkontrolovat také právníkem, nejlépe takovým, který se na franchising specializuje.



Odteď vás už čeká nejen spousta práce. Pokud jí věnujete dostatek své energie a píle, výsledkem bude úspěšný podnik, který vás nejen solidně uživí, ale bude vám přinášet i radost.