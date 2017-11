Je spousta zaměstnání, ve kterých si stejně dobře dovedeme představit jak muže, tak ženy. Všichni známe ženy lékařky, učitelky, manažerky, ženy v politice, a dokonce i kosmonautky, ale jak je to se ženami v IT? Dobývají ženy i svět výpočetní techniky?



Co nám říkají statistiky

Dle statistiky Českého statistického úřadu tvořily v roce 1995 ženy více než třetinu zaměstnanců v IT odvětvích, jednalo se cca o 20 000 žen. Ve srovnání s letošním rokem, kdy se v IT oboru pohybuje cca 9 000 žen, se jedná o snížení na méně než polovinu. Na druhou stranu ovšem zastoupení mužů ve stejném časovém horizontu hlásí nárůst celkového počtu zaměstnanců na trojnásobek.



Česká republika je s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT na pomyslném žebříčku druhou nejhorší zemí v Evropě, hned po Slovinsku s 3,6 %. Evropský průměr je 16 %. Možná k překvapení většiny čtenářů nenajdeme největší zastoupení žen v IT v některé ze zemí západní Evropy, ale v Rumunsku, které se svým 28% podílem získává jasné prvenství.



Mohou ženy pomoci vyřešit nedostatek IT odborníků?

IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalitních IT pracovníků. Někteří odborníci uvádějí, že počet nezaplněných IT pozic v Česku dosahuje až několika tisíc. Kde tedy vzít nové lidi? Zajímavou strategií pro získání nových pracovníků může být zacílení právě na ženy, které jsou v tomto oboru spíše raritou. Jejich nedostatek pramení především v nízkém zájmu o studium oborů informačních technologií, počet studentek těchto oborů se dlouhodobě pohybuje okolo 16 %. A proč to tak je? „Na vině jsou prý vštípené sociální předpoklady nebo chcete-li předsudky, tedy tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. Mnohé z dívek, které obor přeci jen vystudují, však nakonec zvolí pro své zaměstnání jiný obor. To je ovšem škoda,” říká Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it. Existuje totiž spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT obor.



Budoucnost IT. Jde o obor s největším rozmachem, v nedaleké minulosti měl počítač doma málokdo a dnes nás moderní technologie obklopují ze všech stran.

Jistota. V IT bude vždy dostatek pracovních míst, na rozdíl od jiných oborů. Benefitem je i případný home office, který mohou využít i maminky na mateřské dovolené.

Peníze. IT aktuálně patří mezi nejlépe placené obory v ČR.

Úspěch. Kreativita, matematika, logické myšlení, originalita, zájem o grafiku - to vše vám zajistí úspěch ve světě IT, pokud tyto vlastnosti máte.



Genderové rozdíly

I přes úspěšně zakončená studia vysokých škol, kdy bývají jejich diplomové práce hodnoceny velmi pozitivně, nemají ženy v IT lehkou úlohu.



Ve srovnání s muži jsou považovány za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velikým benefitem. Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí kreativita a mají slabší představivost při řešení nových a nových úkolů. A jak jsou na tom ženy – manažerky? Jsou to prý často bojovnice, ale stěžují si, že je mužští kolegové trochu přehlížejí, zvláště tehdy, když dělají business. Možná, že jsou někdy při obchodních vyjednáváních – např. na pozici Projektových manažerů – méně tvrdé než kolegové, ale na druhou stranu umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking.



Není také výjimkou, kdy jsou ženám zadávány podřadné úkoly, které mužům na stejné pozici zadávány nejsou nikdy – řeč je např. o zajišťování cateringu, či psaní poznámek. Největším kamenem úrazu pak je sexistické chování na pracovišti, mimo hlavní pracoviště, na konferencích, a to jak ze strany kolegů, tak i přímých nadřízených. Nehovoříme jen o sexistických dvojsmyslech, ale i o sexuálních návrzích. „Nemalá část žen byla nucena snášet při pracovních pohovorech a poradách v čistě mužských kolektivech nevhodná témata, rozebírat, popř. obhajovat svůj rodinný život, stav a děti, z čehož pak mohou pramenit třeba i obavy o ztrátu zaměstnání nebo potřeba zkrátit si mateřskou dovolenou,” říká Kateřina Prášilová, talent sourcing manager projektu Jobstack.it



Jak tedy přilákat více žen do IT? A jsou tam vůbec vítané?

Pomohlo by autoritativní stanovení poměrů mužů a žen v IT, tzv. kvóty? Nebylo by bylo přínosnější nechat věcem volný průběh a pouze nenásilně podporovat rozvoj potenciálu malých žen – holčiček a slečen? Dívky jsou stejně inteligentní jako chlapci a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Začněme úplně od začátku a nechme je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim naši představu o tom, co se pro ně hodí a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly a ukažme jim k těmto oborům cestu. Věděli jste třeba, že již dnes existují společnosti, které se zaměřují na různá školení a kurzy IT výhradně pro dívky a ženy?



Jako ve všech oborech lidské činnosti i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na stejnou věc nebo problém různé náhledy a přístup a tyto se většinou navzájem doplňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy nevyužít?



PS: A věděli jste, že první skutečně úspěšné programátorky byly právě ženy?