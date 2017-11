Summary: Salesforce znovu s velmi dobrými čísly, z vedení Hewlett Packard Enterprise odstupuj Meg Whitmanová

Poskytovatel cloudových služeb salesforce.com zveřejnil znovu překvapivě dobré výsledky hospodaření. Hewlett Packard (HP), zaměřený na tradiční PC a tiskárny, sice překonal výsledky hospodaření odhady trhu, ale kvůli rostoucím nákladům se jeho hrubá marže meziročně snížila. Hewlett Packard Entreprise pomohly k uspokojivým číslům jednorázové položky.

USA:

salesforce.com



Poskytovatel cloudových služeb opětovně překvapil trhy svými dobrými výsledky. Tržby za třetí kvartál fiskálního roku 2018 vyskočily meziročně o 25 % na 2,7 mld. USD. V kombinaci s nečekaně vysokou provozní marží (16,3 %; +360 bps meziročně) se tyto faktory přetavily v čistý zisk na akcii na úrovni 0,39 USD (+60 % meziročně). Konsensus byl stanoven o 2 centy níže. Dobrou dynamiku podtrhávají také výnosy příštích období (deferred revenue), které meziročně narostly o 26 %, přičemž predikce udávaly jen +19 %.



Pro další kvartál vydal management již tradičně trochu konzervativní výhled. Tržby by se měly usadit mezi 2,80 – 2,81 mld. USD, čili mírně nad konsensem. Naproti tomu interval čistého zisku na akcii 0,32 – 0,33 USD je o něco horší, než se čekalo. Management předpokládá znatelné zpomalení růstu výnosů příštích období na +20 % meziročně.



Akcie reagují na opatrný výhled 2% poklesem.

HP Inc (tradiční PC a tiskárny)



Jeden z potomků původního Hewlett-Packard vygeneroval v prošlém čtvrtletí tržby ve výši 13,9 mld. USD (+11 % meziročně), čímž se mu podařilo překonat konsensus o bezmála 0,5 mld. USD. Bohužel, rychle rostoucí náklady na prodané zboží stáhly hrubou marži o téměř 30 bps meziročně na 18,3 %. Zbytek výsledovky tím pádem již nedokázal trhy překvapit, i když vykazoval dobré růstové hodnoty. Výsledkem je čistý zisk na akcii s hodnotou 0,44 USD, což značí 22% meziroční zlepšení.



Na růstu celkových tržeb se nejvýrazněji podepsal segment osobních PC, který zvedl příjmy z 8 na 9 mld. USD (+13 % meziročně). Nicméně, opomenout nesmíme ani segment tiskáren, jenž měl sice nižší tempo (+7 % meziročně), avšak disponuje mnohem širší provozní marží (cca 17 %). Ziskovost tedy táhl právě on.



Výhled čistého zisku na akcii pro další kvartál (1QFY18) se s intervalem 0,40 – 0,43 USD drží konsensu. To samé můžeme konstatovat i u zvednutého výhledu pro celý fiskální rok 2018, jenž diktuje rozmezí 1,75 – 1,85 USD. Výsledky zchladily nadšení akcií z předešlých několika dnů a po otevření trhu klesají o 8 %.



Hewlett Packard Entreprise (technologická řešení)



Druhý potomek původního Hewlett-Packard utržil v předešlém kvartálu 7,7 mld. USD (+5 % meziročně), čímž se mu podařilo držet se konsensu. Bohužel, náklady na prodané zboží rostly ještě rychleji a hrubá marže se tak stahuje až o 210 bps meziročně na 29,7 %. Spodní části výsledovky díky tomu za konsensem již zaostávaly. Čistému zisku na akcii pomohly v růstu poměrně znatelně jednorázové položky. Díky nim se usadil na hodnotě 0,32 USD (+25 % meziročně), překračujíc konsensus o 4 centy.



Za růstem tržeb stojí především nízkomaržový segment Financial Services, jenž poskytuje řešení pro financování IT projektů klientů Hewlett Packard. Tento segment vygeneroval 1 mld. USD (+25 % meziročně). Problémem je, že jádrový byznys Enterprise Group, jenž poskytuje společnostem technologická řešení spojená s budováním vlastní IT infrastruktury, v mezičase stagnoval na 6,8 mld. USD. Jen pro pořádek, po sérii divestic a konsolidací již HPE nebude reportovat osobitě data ze segmentu Software.



Pro další kvartál (1QFY18) stanovil management výhled čistého zisku na akcii v intervalu 0,20 – 0,24 USD. Pro trhy se jedná o zklamání, jelikož před publikací výsledků byl jejich konsensus 0,27 USD.



Na závěr ještě jedna nečekaná zpráva, kterou je odstoupení současné CEO Meg Whitmanové, jež na chod společnosti dozírala 6 let. V únoru ji v kapitánském křesle vystřídá Antonio Neri.



Nejisté výsledky spolu s nečekaně špatným výhledem a odchodem paní Whitmanové posílají akcie dolů o 9 %.