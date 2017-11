Pražská burza znovu v červeném, spekulace o možném prodeji vytáhly CETV (+2,6 %)

Ani spekulace o možném prodeji mediální skupiny CETV dnes nakonec nedokázaly vytáhnout pražskou burzu do zeleného. Index PX v závěru odevzdal 0,38 procenta na 1 046,61 bodu, a završil tak třetí ztrátový den od začátku týdne a šestou ztrátu za posledních sedm obchodní dní.

Výrazným růstem si dnes prošly akcie CETV. Agentura Reuters dnes s odvoláním na tři nejmenované zdroje napsala, že čínská investiční skupina CEFC se spojila s investiční skupinou Penta Investments a společně se zajímají o koupi této skupiny, která provozuje televizní stanice v šesti zemích střední a východní Evropy včetně Česka. Titul zakončil den na ceně 95,95 Kč se ziskem 2,57 procenta oproti úternímu závěru, v reakci na zprávy ale během dne rostl i o více než 7 procent. Výše případné transakce se odhaduje na zhruba 500 milionů EUR, napsal také Reuters.

„Pokud bychom jako vodítko vzali prodej aktivit v Chorvatsku a Slovinsku, který má proběhnout na úrovni 20násobku loňské Enterprise value/OIBDA (sektorově upravená EBITDA), pak by se cena za celou skupinu CETV mohla vyšplhat až na 115 Kč na akcii, což odpovídá 5,3 USD za akcii, a to by jistě akcionáře potěšilo,“ říká hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora.

Pro pražskou burzu byly dnes největší zátěží finanční tituly v čele s Erste, která odepsala 1,12 procenta na 915,50 Kč za akcii. Rakouská VIG ztratila 2,28 procenta na 642,00 Kč a Moneta Money je v mínusu 1,43 procenta na ceně 75,70 Kč. Zmíněná trojice titulů tak vzdorovala jinak pozitivnímu vývoji bankovních akcií na západních burzách, kde index Stoxx 600 Europe Banks rostl naposledy o 0,62 procenta.

Z financí se dnes v Praze dařilo jenom Komerční bance, která stoupla o 0,46 procenta na 911,40 Kč za akcii. Nahoru mířila také likérka Stock, která přidala 3,38 procenta na 73,40 Kč.

ČEZ naopak ztratil 0,39 procenta na 480,00 Kč. Energetika dnes oznámila, že znovu spouští 4. reaktor Jaderné elektrárny Dukovany, a během dnešního dne hodlala postupně zvyšovat jeho výkon. Kromě toho dala na vědomí, že bude na Slovensku rozvíjet decentralizovanou energetiku prostřednictvím své dceřiné firmy ČEZ ESCO. Z maloobchodního prodeje elektřiny a plynu domácnostem na Slovensku se naopak stahuje.

Regionální trhy se v podvečer pohybovala smíšeně. Polský akciový index WIG 20 i rakouský ATX klesaly shodně o 0,1 procenta. Maďarský BUX naopak přidával solidních 1,09 procenta.