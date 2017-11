Analytik Patrie: Změna vlastníka CETV může ovlivnit sledovanost

Noví vlastníci CETV by mohli mít snahu ovlivňovat obsah směrem k větší tendenčnosti, což by časem mohlo ovlivnit sledovanost, říká k nejnovějším spekulacím o případném prodeji mediální skupiny investičním skupinám CEFC a Penta hlavní analytik Patria Finance Tomáš Sýkora. Krátkodobě je ale podstatnější odhad kupní ceny, podotýká také. Pokud přihlédneme ke starším prodejům evropských aktivit CETV, mohla by se cena za celou skupinu vyšplhat na úroveň, která by akcionáře určitě potěšila.



„Akcie CETV mají za sebou letos téměř 70procentní nárůst, dlužno dodat, že podle nás se jedná o vcelku přiměřenou odezvu na celou řadu minulých událostí,“ říká Sýkora. Především se dále postupně vylepšuje provozní výkonnost firmy, zejména na trhu v Rumunsku, kde firma vlastní exkluzivní práva na fotbalové přenosy. CETV během roku zvýšila svá očekávání zisku volné hotovosti v letošním roce na úroveň 110 milionů USD.



„Snad ještě důležitějším je úspěšné postupné oddlužování společnosti, podpořené prodejem aktivit v Chorvatsku a Slovinsku. Pokud se podaří prodej předmětných aktiv dotáhnout, CETV by za něj měla získat až 230 milionů EUR (271 mil. USD). Zadlužení by se tím snížilo pod pětinásobek čistého dluhu vůči provozním ziskům EBITDA a výpadek hotovostních příjmů by měla více než vynahradit úspora úrokových nákladů,“ říká také Sýkora.





Hospodaření a výsledkům firmy během letošního roku pomáhal rovněž slábnoucí dolar vůči měnám klíčových trhů skupiny, jimiž jsou ČR, Rumunsko či Bulharsko.„Z pohledu menšinového akcionáře, respektive investora by případná změna majoritního vlastníka zřejmě nepřinesla zásadní změnu ve finančním řízení společnosti. CETV se v posledních letech snažila snížit svůj vysoký dluh, a to i za pomoci prodeje vybraných aktiv. Obdobný ´ozdravný´ proces by zřejmě nutně dál pokračoval. Zadlužení je stále poměrně vysoké. Průměr v odvětví je menší než 1násobek čistého dluhu (ND)/EBITDA, přičemž cílem společnosti je dostat se minimálně na úroveň okolo trojnásobku do konce roku 2018,“ říká také Sýkora.„V delším časovém období by ovšem mohlo docházet k postupné změně obsahu televizních stanic, přeci jen jádro aktivit čínské skupina CEFC ani investiční skupiny Penta neleží na rozdíl od Time Warneru v médiích a noví vlastníci by mohli mít snahu ovlivňovat obsah směrem k větší tendenčnosti při prosazování svých dalších zájmů. To samozřejmě v delším období může negativně ovlivnit sledovanost jednotlivých stanic.Krátkodobě je ale podstatnější odhad kupní ceny, na které by se transakce mohla uskutečnit. Pokud bychom jako vodítko vzali prodej aktivit v Chorvatsku a Slovinsku, který má proběhnout na úrovni 20násobku loňské Enterprise value/OIBDA (sektorově upravená EBITDA), pak by se cena za celou skupinu CETV mohla vyšplhat až na 115 Kč na akcii, což odpovídá 5,3 USD za akcii, a to by jistě akcionáře potěšilo,“ říká také Sýkora.

Akcie CETV zakončily dnešní obchodování na pražské burze na ceně 95,95 se ziskem 2,57 %. V průběžném obchodování dnes ale přidávaly i více než 7 procent.